Карпати підписали 16 нових гравців

Карпати підписали контракти одразу з 16 гравцями

Карпати оголосили про перехід 16 футболістів.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

Відтепер гравцями Карпат є:

Андрій Кожухар – воротар;

Богдан Векляк – захисник;

Петро Долгов – захисник;

Олександр Мизюк – захисник;

Павло Полегенько – захисник;

Богдан Порох – захисник;

Юрій Романюк – захисник;

Тимофій Сухар – захисник;

Єгор Демченко – півзахисник;

Єгор Картушов – півзахисник;

Владислав Клименко – півзахисник;

Ян Костенко – півзахисник;

Кирило Матвєєв – півзахисник;

Євген Підлепенець – півзахисник;

Едуардо Сантос Соарес – півзахисник;

Іґор Невес Алвес – нападник.

Наразі усі гравці беруть участь у тренувальних зборах команди на Закарпатті та готуються до старту нового сезону.

Раніше Кополовець підтвердив повернення у Карпати.