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Карпати підписали 16 нових гравців

Карпати підписали контракти одразу з 16 гравцями
Сьогодні 19:25 248 0
Карпати підписали 16 нових гравців
#Карпати, #Чемпіонат України, Перша ліга, #Футбольні трансфери

Джерело - fckarpaty.org.ua.

Карпати оголосили про перехід 16 футболістів.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

Відтепер гравцями Карпат є:

Андрій Кожухар – воротар;
Богдан Векляк – захисник;
Петро Долгов – захисник;
Олександр Мизюк – захисник;
Павло Полегенько – захисник;
Богдан Порох – захисник;
Юрій Романюк – захисник;
Тимофій Сухар – захисник;
Єгор Демченко – півзахисник;
Єгор Картушов – півзахисник;
Владислав Клименко – півзахисник;
Ян Костенко – півзахисник;
Кирило Матвєєв – півзахисник;
Євген Підлепенець – півзахисник;
Едуардо Сантос Соарес – півзахисник;
Іґор Невес Алвес – нападник.

Наразі усі гравці беруть участь у тренувальних зборах команди на Закарпатті та готуються до старту нового сезону.

Раніше Кополовець підтвердив повернення у Карпати.

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