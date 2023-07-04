Ярмоленко тимчасово виступатиме за Динамо під 21-м номером

Лідер киян остаточно визначитися із цифрою ближче до подання заявкового списку на сезон

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Динамо визначилося з ігровими номерами гравців, які приєдналися до команди влітку.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Вінгер Андрій Ярмоленко тимчасово виступатиме під 21-м номером, а остаточно визначитися із цифрою ближче до подання заявкового списку на сезон.

Повноцінні номери натомість отримали футболісти, які повернулися з оренди. У Сергія Булеци - 16-й, у Володимира Бражка - 6-й, у Крістіана Біловара - 40-й.

Нагадаємо, Динамо проведе спаринг з Аль-Хілалем.

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