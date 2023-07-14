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Арановський, Бойко та Абдула завершили суддівську кар'єру

П’ять арбітрів завершили кар'єру
Сьогодні 14:29 510 0
Арановський, Бойко та Абдула завершили суддівську кар'єру
#Анатолій Абдула, #Арановський, #Бойко

Джерело - УАФ.

Комітет арбітрів УАФ прийняв рішення про завершення кар'єри 5 арбітрів.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Більше не є арбітрами Анатолій Абдула, Євген Арановський, Сергій Бойко, Олександр Дердо та Володимир Володін.

Таке рішення прийняте у зв’язку з перевищенням вікового цензу та/або максимально допустимого перебування у відповідній категорії, а також з метою дотримання стратегічного курсу на омолодження корпусу арбітражу України.

Нагадаємо, Арнавський отримав дискваліфікацію від УАФ.

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