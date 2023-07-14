Арановський, Бойко та Абдула завершили суддівську кар'єру

Джерело - УАФ.
Комітет арбітрів УАФ прийняв рішення про завершення кар'єри 5 арбітрів.
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
Більше не є арбітрами Анатолій Абдула, Євген Арановський, Сергій Бойко, Олександр Дердо та Володимир Володін.
Таке рішення прийняте у зв’язку з перевищенням вікового цензу та/або максимально допустимого перебування у відповідній категорії, а також з метою дотримання стратегічного курсу на омолодження корпусу арбітражу України.
Нагадаємо, Арнавський отримав дискваліфікацію від УАФ.
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