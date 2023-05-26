Арбітр матчу Дніпро-1 - Ворскла отримав довічну дискваліфікацію

Український арбітр Євген Арановський отримав довічну дискваліфікували від суддівства.

Про це повідомляє Ігор Бурбас.

"Матч Дніпро-1 - Ворскла, схоже, уже зараз має резонансний відгомін. Адже за його підсумками в суддівському комітеті ініційовано внутрішнє розслідування. Таких поєдинків цього сезону, наскільки я знаю, то чимало. І в дорослому УПЛ, і в юнацькому. А ще в Першій і Другій Лігах ПФЛ.

Так от, за моєю інформацією, щонайменше один арбітр в нас закінчив з футболом. Назавжди. Це Євген Арановський, який позавчора був головним у фургоні ВАР на матчі Дніпро-1 - Ворскла. Його пожиттєво відсторонено від суддівства", - відзначив Бурбас.