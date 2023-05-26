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Арбітр матчу Дніпро-1 - Ворскла отримав довічну дискваліфікацію

Євген Арановський більше не буде судити матчів в Україні
Сьогодні 18:10 597 0
Арбітр матчу Дніпро-1 - Ворскла отримав довічну дискваліфікацію
#Арановський, #Ворскла, #СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Український арбітр Євген Арановський отримав довічну дискваліфікували від суддівства.

Про це повідомляє Ігор Бурбас.

"Матч Дніпро-1 - Ворскла, схоже, уже зараз має резонансний відгомін. Адже за його підсумками в суддівському комітеті ініційовано внутрішнє розслідування. Таких поєдинків цього сезону, наскільки я знаю, то чимало. І в дорослому УПЛ, і в юнацькому. А ще в Першій і Другій Лігах ПФЛ.

Так от, за моєю інформацією, щонайменше один арбітр в нас закінчив з футболом. Назавжди. Це Євген Арановський, який позавчора був головним у фургоні ВАР на матчі Дніпро-1 - Ворскла. Його пожиттєво відсторонено від суддівства", - відзначив Бурбас.

Нагадаємо, Ворскла отримала від Шахтаря 150 000 за перемогу над Дніпром-1.

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