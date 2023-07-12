12 липня львівському Руху виповнилось 20 років.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"20 років тому усе починалось з дитячої школи! За цей час "рухівці" пройшли чемпіонський шлях в обласному чемпіонаті та аматорах, пройшли усі професіональні футбольні ліги України та сьогодні єдині представляють місто Львів в елітному дивізіоні нашої держави!

Справжня гордість клубу – Академія футболу! Наші юніори двічі поспіль стали чемпіонами України серед команд U-19 та вийшли в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА! А вихованці Академії 2006 року народження перемогли в Кубку ДЮФЛ! І це лише початок!

Наші маленькі зірочки представляють клуб "Рух" на міжнародних престижних турнірах і на рівних змагаються з командами найкращих академій Європи та світу! Вітаємо усю "жовто-чорну" сімʼю з ювілеєм!" - йдеться в повідомленні.