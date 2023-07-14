ЛНЗ та Ворскла цікавляться Рибалкою

Сергій Рибалка наразі є вільним агентом

Джерело - Чемпіон.

ЛНЗ та Ворскла виявляють інтерес до колишнього півзахисника Олександрії Сергія Рибалки.

Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський у ТаТоТаке.

При цьому, за його словами, інтерес Ворскли "більш фантомний".

Раніше Рибалка та Олександрія розірвали контракт, який діяв до наступного літа.

У минулому сезоні 33-річний хавбек провів 27 матчів, відзначившись 4 голами та 5 асистами.

Раніше Дніпро-1 підписав лідера Олександрії.

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