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ЛНЗ та Ворскла цікавляться Рибалкою

Сергій Рибалка наразі є вільним агентом
Сьогодні 11:10 286 0
ЛНЗ та Ворскла цікавляться Рибалкою
#ЛНЗ Черкаси, #Футбольні трансфери, #Сергій Рибалка, #Ворскла Полтава

Джерело - Чемпіон.

ЛНЗ та Ворскла виявляють інтерес до колишнього півзахисника Олександрії Сергія Рибалки.

Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський у ТаТоТаке.

При цьому, за його словами, інтерес Ворскли "більш фантомний".

Раніше Рибалка та Олександрія розірвали контракт, який діяв до наступного літа.

У минулому сезоні 33-річний хавбек провів 27 матчів, відзначившись 4 голами та 5 асистами.

Раніше Дніпро-1 підписав лідера Олександрії.

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