ЛНЗ та Ворскла цікавляться Рибалкою

Джерело - Чемпіон.
ЛНЗ та Ворскла виявляють інтерес до колишнього півзахисника Олександрії Сергія Рибалки.
Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський у ТаТоТаке.
При цьому, за його словами, інтерес Ворскли "більш фантомний".
Раніше Рибалка та Олександрія розірвали контракт, який діяв до наступного літа.
У минулому сезоні 33-річний хавбек провів 27 матчів, відзначившись 4 голами та 5 асистами.
Раніше Дніпро-1 підписав лідера Олександрії.
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