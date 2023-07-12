Головне
Світоліна перемогла Швьонтек на шляху до півфіналу Вімблдона
Вчора 18:29 3550 3
Дніпро-1 підписав лідера Олександрії
Сьогодні 14:37 265
Бубка буде судитися з Bihus.Info
Сьогодні 14:07 676
Редкач здобув першу перемогу за понад чотири роки
Сьогодні 10:20 692 1
УЄФА може об'єднати заявки на Євро-2032
Сьогодні 09:45 570
Світоліна - Вондроушова: прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу Вімблдона-2023
Сьогодні 02:00 15567
Кочергін допоміг Ракуву перемогти Флору: результати кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 23:39 885
Удар Світоліної в матчі проти Швьонтек став найкращим за ігровий день
Вчора 23:21 2224
Світоліна - Швьонтек: огляд 1/4 фіналу Вімблдона
Вчора 20:32 1282
За вихід у фінал Вімблдона-2023 Світоліна зіграє з Вондроушовою
Вчора 19:53 7356 1
Прямі трансляції

Дніпро-1 підписав лідера Олександрії

Дніпро-1 підписав лідера Олександрії
Сьогодні 14:37 265 0
Дніпро-1 підписав лідера Олександрії
#Олександрія, #СК Дніпро-1, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Максим Третьяков

Джерело - scdnipro1.com.ua.

Півзахисник Олександрії Максим Третьяков офіційно перебрався з Олександрії в Дніпро-1.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Контракт з гравцем укладено терміном на 3 роки.  В складі команди він виступатиме під номером 10.

За інформацією Transfermarkt, Дніпро-1 заплатить за гравця 400 тисяч євро.

27-річний півзахисник виступав за Олександрію з літа 2019 року. Сумарно провів за команду 92 матчі в УПЛ, забивши в них рекордні для клубу 25 голів. Також провів 6 матчів у Лізі Європи.

Нагадаємо, ФІФА не визнав Дніпро-1 правонаступником Дніпра.

Коментарі ()
Популярне зараз
Світоліна не відразу повірила своєму щастю: відео переможного розіграшу Еліни в матчі зі Швьонтек у чвертьфіналі Вімблдона Світоліна не відразу повірила своєму щастю: відео переможного розіграшу Еліни в матчі зі Швьонтек у чвертьфіналі Вімблдона 4505
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 5343
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 9744
За вихід у фінал Вімблдона-2023 Світоліна зіграє з Вондроушовою За вихід у фінал Вімблдона-2023 Світоліна зіграє з Вондроушовою 7356 1
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 24268
Світоліна - Вондроушова: прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу Вімблдона-2023 Світоліна - Вондроушова: прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу Вімблдона-2023 15567
Рекомендуємо
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 6150
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 76652
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 85519 1
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 286772
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 11668
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 14753