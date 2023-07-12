Дніпро-1 підписав лідера Олександрії

Півзахисник Олександрії Максим Третьяков офіційно перебрався з Олександрії в Дніпро-1.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Контракт з гравцем укладено терміном на 3 роки. В складі команди він виступатиме під номером 10.

За інформацією Transfermarkt, Дніпро-1 заплатить за гравця 400 тисяч євро.

27-річний півзахисник виступав за Олександрію з літа 2019 року. Сумарно провів за команду 92 матчі в УПЛ, забивши в них рекордні для клубу 25 голів. Також провів 6 матчів у Лізі Європи.

Нагадаємо, ФІФА не визнав Дніпро-1 правонаступником Дніпра.