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Михайлюк може продовжити кар'єру в Олімпіакосі

Українець отримав 2 пропозиції від команд Євроліги
Сьогодні 23:08 225 0
Михайлюк може продовжити кар'єру в Олімпіакосі
#Святослав Михайлюк

Джерело - Чемпіон.

Український баскетболіст Святослав Михайлюк зацікавив Олімпіакос.

Про це повідомив грецький журналіст Стефанос Таціос.

Українець отримав 2 пропозиції від команд Євроліги. Його пріоритетом є продовження виступу в НБА, але гравець розглядає всі пропозиції.

Наразі Михайлюк знаходиться у статусі вільного агента.

Нагадаємо, Лень і Михайлюк прибудуть до збірної України після підписання контрактів з командами НБА.

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