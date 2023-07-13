Михайлюк може продовжити кар'єру в Олімпіакосі

Джерело - Чемпіон.
Український баскетболіст Святослав Михайлюк зацікавив Олімпіакос.
Про це повідомив грецький журналіст Стефанос Таціос.
Українець отримав 2 пропозиції від команд Євроліги. Його пріоритетом є продовження виступу в НБА, але гравець розглядає всі пропозиції.
Наразі Михайлюк знаходиться у статусі вільного агента.
🚨✍️ Σύμφωνα με πληροφορίες ο @Olympiacos_BC κοιτάει έντονα την περίπτωση του Σβι Μιχάιλιουκ (26χ, 2.00)— Stefanos Tatsios (@StefTatsios) July 13, 2023
👉 Ο παίκτης έχει απόλυτη προτεραιότητα να βρει συμβόλαιο και τη νέα σεζόν στο #NBA
👉 Οι ερυθρόλευκοι θα τσεκάρουν διεξοδικά την ευρωπαϊκή αγορά για γκαρντ #OlympiacosBC
Нагадаємо, Лень і Михайлюк прибудуть до збірної України після підписання контрактів з командами НБА.
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