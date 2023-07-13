Михайлюк може продовжити кар'єру в Олімпіакосі

Українець отримав 2 пропозиції від команд Євроліги

Джерело - Чемпіон.

Український баскетболіст Святослав Михайлюк зацікавив Олімпіакос.

Про це повідомив грецький журналіст Стефанос Таціос.

Українець отримав 2 пропозиції від команд Євроліги. Його пріоритетом є продовження виступу в НБА, але гравець розглядає всі пропозиції.

Наразі Михайлюк знаходиться у статусі вільного агента.

🚨✍️ Σύμφωνα με πληροφορίες ο @Olympiacos_BC κοιτάει έντονα την περίπτωση του Σβι Μιχάιλιουκ (26χ, 2.00)



👉 Ο παίκτης έχει απόλυτη προτεραιότητα να βρει συμβόλαιο και τη νέα σεζόν στο #NBA



👉 Οι ερυθρόλευκοι θα τσεκάρουν διεξοδικά την ευρωπαϊκή αγορά για γκαρντ #OlympiacosBC — Stefanos Tatsios (@StefTatsios) July 13, 2023

Нагадаємо, Лень і Михайлюк прибудуть до збірної України після підписання контрактів з командами НБА.

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