Тоттенгем готовий запропонувати Кейну посаду у клубі

Англієць має намір покинути "шпори"

Джерело - The Telegraph.

Тоттенгем спробує вмовити Гаррі Кейна підписати новий контракт, запропонувавши йому керівну посаду у клубі після завершення кар'єри.

Про це повідомляє The Telegraph.

Більш конкретно цей варіант ще не обговорювався, і сам футболіст вважає, що може грати на найвищому рівні ще років 10, але Тоттенгем хоче зробити все можливе, щоб спробувати утримати найкращого бомбардира клубу.

Якщо Кейн погодиться на новий контракт, то зароблятиме близько 400 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень, але поки гравець не виявляв такого бажання.

Нагадаємо, Тоттенгем може підписати півзахисника Челсі.

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