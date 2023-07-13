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Мілан припинив переговори з ексвінгером Вулвергемптона Траоре

Рома - інший претендент на гравця
Сьогодні 17:19 168 0
Мілан припинив переговори з ексвінгером Вулвергемптона Траоре
Фото: Getty Images
#Мілан, #Адама Траоре, #Вулвергемптон

Джерело - Чемпіон.

Мілан припинив переговори з колишнім вінгером Вулвергемптона Адама Траоре, який зараз знаходиться в статусі вільного агента.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Футболіст не приєднається до "россонері", оскільки зараз у клубу інші пріоритети для підсилення флангу.

Рома, інший претендент на гравця, проінформована про умови, на яких можна домовитися з Траоре, але ніяких офіційних пропозицій футболісту поки не надходило.

Раніше Пулишич прилетів у Мілан.

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