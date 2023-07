Мілан припинив переговори з колишнім вінгером Вулвергемптона Адама Траоре, який зараз знаходиться в статусі вільного агента.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Футболіст не приєднається до "россонері", оскільки зараз у клубу інші пріоритети для підсилення флангу.

Рома, інший претендент на гравця, проінформована про умови, на яких можна домовитися з Траоре, але ніяких офіційних пропозицій футболісту поки не надходило.

Understand AC Milan have left talks for Adama Traoré. He’s not joining Milan as club has different priorities now. 🔴⚫️



AS Roma are informed on conditions of the deal but no formal bid at this stage.



⚠️ Adama, still available as free agent. pic.twitter.com/izYr9jz5PL