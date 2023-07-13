Джерело - Чемпіон.
Мілан припинив переговори з колишнім вінгером Вулвергемптона Адама Траоре, який зараз знаходиться в статусі вільного агента.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Футболіст не приєднається до "россонері", оскільки зараз у клубу інші пріоритети для підсилення флангу.
Рома, інший претендент на гравця, проінформована про умови, на яких можна домовитися з Траоре, але ніяких офіційних пропозицій футболісту поки не надходило.
Understand AC Milan have left talks for Adama Traoré. He’s not joining Milan as club has different priorities now. 🔴⚫️— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2023
AS Roma are informed on conditions of the deal but no formal bid at this stage.
⚠️ Adama, still available as free agent. pic.twitter.com/izYr9jz5PL
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