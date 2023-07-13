Головне
13 липня Світоліна зіграє у півфіналі Вімблдона проти Вондроушової: визначився час початку матчу
Сьогодні 11:20 3279
Тренер Брюгге назвав головну вимогу до Яремчука
Сьогодні 14:23 390
Мораес: Я мріяв стати найкращим бомбардиром УПЛ
Сьогодні 13:39 225
Динамо та Янг Бойз розписали результативну нічию в контрольному матчі
Вчора 21:59 783
Кіченок та Павич вийшли до фіналу Вімблдона в міксті
Вчора 19:53 1249
Йовичевич попрощався з Шахтарем: Це був найкращий крок у моїй кар'єрі
Вчора 19:01 758
Шахтар отримає компенсацію за перехід Соломона в Тоттенгем
Вчора 16:50 939
Світоліна - Вондроушова: прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу Вімблдона-2023
Вчора 16:45 23213
Дніпро-1 підписав лідера Олександрії
Вчора 14:37 738
Бубка буде судитися з Bihus.Info
Вчора 14:07 1472
Прямі трансляції

Мораес: Я мріяв стати найкращим бомбардиром УПЛ

Жуніор Мораес розповів про свої плани, які порушила війна
Сьогодні 13:39 225 0
Мораес: Я мріяв стати найкращим бомбардиром УПЛ
#Жуніор Мораес

Джерело - football24.ua.

Ексфорвард збірної України та Шахтаря Жуніор Мораес не зміг здійснити свою мірю у чемпіонаті України.

Про це розповів сам футболіст в інтерв'ю Zerozero. 

"У плані своєї кар'єри я хотів би й надалі залишатися в Україні, бо, забивши ще 22 голи, я став би найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів країни. Це була моя найбільша мета. На жаль, настала війна

Аталанта з Італії та Ульсан Хьонде з Кореї були серед варіантів. Я хотів отримати зі своєю родиною досвід проживання в Азії, тому був дуже близьким до того, щоб підписати із ними контракт. Коли надійшла пропозиція від Корінтіанса – цей клуб був дуже цікавим варіантом. Я щойно повернувся з війни, був поряд із сім'єю, у Бразилії. Ми вирішили тоді залишитись вдома, бо була також загроза війни між корейцями.

Нині я у Португалії, але не можу обмежитися словами: лише Португалія. Але я маю місцеве коріння, мій брат живе тут вже 20 років, і це місце, яке є в моєму життєвому проекті. Жити португальським футболом було б цікаво. Мене рухають виклики, тому творити історію у португальському клубі – це те, що мотивує мене", – розповів Мораес.

Нагадаємо, Мораес через суд домігся розірвання контракту з Корінтіансом.

Коментарі ()
Популярне зараз
Легендарний гравець Динамо нецензурно відповів блогеру на запитання про заступника Павелка - ВІДЕО Легендарний гравець Динамо нецензурно відповів блогеру на запитання про заступника Павелка - ВІДЕО 5806 1
13 липня Світоліна зіграє у півфіналі Вімблдона проти Вондроушової: визначився час початку матчу 13 липня Світоліна зіграє у півфіналі Вімблдона проти Вондроушової: визначився час початку матчу 3279
Світоліна - Вондроушова: прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу Вімблдона-2023 Світоліна - Вондроушова: прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу Вімблдона-2023 23213
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги 4033
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 10559
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 6136
Рекомендуємо
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 26548
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 45215
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 2465
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 34571 4
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 115426
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 151948 7