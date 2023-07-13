Мораес: Я мріяв стати найкращим бомбардиром УПЛ

Ексфорвард збірної України та Шахтаря Жуніор Мораес не зміг здійснити свою мірю у чемпіонаті України.

Про це розповів сам футболіст в інтерв'ю Zerozero.

"У плані своєї кар'єри я хотів би й надалі залишатися в Україні, бо, забивши ще 22 голи, я став би найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів країни. Це була моя найбільша мета. На жаль, настала війна

Аталанта з Італії та Ульсан Хьонде з Кореї були серед варіантів. Я хотів отримати зі своєю родиною досвід проживання в Азії, тому був дуже близьким до того, щоб підписати із ними контракт. Коли надійшла пропозиція від Корінтіанса – цей клуб був дуже цікавим варіантом. Я щойно повернувся з війни, був поряд із сім'єю, у Бразилії. Ми вирішили тоді залишитись вдома, бо була також загроза війни між корейцями.

Нині я у Португалії, але не можу обмежитися словами: лише Португалія. Але я маю місцеве коріння, мій брат живе тут вже 20 років, і це місце, яке є в моєму життєвому проекті. Жити португальським футболом було б цікаво. Мене рухають виклики, тому творити історію у португальському клубі – це те, що мотивує мене", – розповів Мораес.