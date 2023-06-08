Футболіст отримав статус вільного агента

36-річний колишній нападник Шахтаря, Динамо та збірної України Жуніор Мораес отримав статус вільного агента.

Про це повідомляє oGol.

Футболіст звернувся до суду із трудових суперечок Сан-Паулу з позовом про розірвання контракту з Корінтіансом, який діяв до 31 грудня. Спортсмен заявив, що клуб затримував йому виплати, пов'язані із використанням іміджевих прав, а також відпускними на понад як 11 місяців.

В результаті суд ухвалив рішення на користь дострокового розірвання контракту, мотивувавши це нестійким кліматом між сторонами.

Корінтіанс ще може оскаржити це рішення, подавши апеляцію.

Раніше Корінтіанс усунув Жуніора Мораеса від тренувань з першою командою, а один із акціонерів клубу назвав форварда боягузом і брехуном. До речі, ексфутболіст збірної України ще планує звернутися з позовом на цю людину щодо таких висловлювань.