Головне
Вест Гем дотиснув Фіорентину та виграв Лігу конференцій
Сьогодні 00:01 1042
Історія дня: як допомогли роті відважного 65-річного капітана
Сьогодні 10:16 3821
Шахтар припинив співпрацю з Йовічевичем
Сьогодні 08:24 3508 2
Манчестер Сіті - Інтер: анонс і прогноз фіналу Ліги чемпіонів УЄФА
Сьогодні 07:00 931
Фіорентина - Вест Гем: відео голів і огляд фіналу Ліги конференцій
Сьогодні 00:51 1188
Ліга конференцій. Фінал. Фіорентина - Вест Гем 1:2. Як це було
Сьогодні 00:01 2160
Фанат Вест Гема розбив голову гравцю Фіорентини під час фіналу Ліги конференцій - ВІДЕО
Вчора 23:17 1061
Мессі назвав свій наступний клуб
Вчора 22:36 722
Довбик зацікавив чотири клуби Серії А
Вчора 21:25 843
Мессі – гравець Інтер Маямі - ЗМІ
Вчора 19:12 2016
Прямі трансляції

Мораес через суд домігся розірвання контракту з Корінтіансом

Футболіст отримав статус вільного агента
Сьогодні 10:09 362 0
Мораес через суд домігся розірвання контракту з Корінтіансом
#Жуніор Мораес

Джерело - sport.ua.

36-річний колишній нападник Шахтаря, Динамо та збірної України Жуніор Мораес отримав статус вільного агента.

Про це повідомляє oGol.

Футболіст звернувся до суду із трудових суперечок Сан-Паулу з позовом про розірвання контракту з Корінтіансом, який діяв до 31 грудня. Спортсмен заявив, що клуб затримував йому виплати, пов'язані із використанням іміджевих прав, а також відпускними на понад як 11 місяців.

В результаті суд ухвалив рішення на користь дострокового розірвання контракту, мотивувавши це нестійким кліматом між сторонами.

Корінтіанс ще може оскаржити це рішення, подавши апеляцію.

Раніше Корінтіанс усунув Жуніора Мораеса від тренувань з першою командою, а один із акціонерів клубу назвав форварда боягузом і брехуном. До речі, ексфутболіст збірної України ще планує звернутися з позовом на цю людину щодо таких висловлювань.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шахтар припинив співпрацю з Йовічевичем Шахтар припинив співпрацю з Йовічевичем 3508 2
Будинок батька гравця Динамо заблокувала вода внаслідок трагедії на Каховській ГЕС Будинок батька гравця Динамо заблокувала вода внаслідок трагедії на Каховській ГЕС 3520
Мудрик попросив нахабного фаната перейти на українську мову Мудрик попросив нахабного фаната перейти на українську мову 3829
4 роки тому Зінченко поцілував журналістку в прямому ефірі 4 роки тому Зінченко поцілував журналістку в прямому ефірі 24655
Історія дня: як допомогли роті відважного 65-річного капітана Історія дня: як допомогли роті відважного 65-річного капітана 3821
Визначився тренерський штаб Реброва в збірній України Визначився тренерський штаб Реброва в збірній України 3204
Рекомендуємо
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 44791
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 43889
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 28384 3
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 5333
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 56885
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 25358