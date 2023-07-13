Жирона орендувала вінгера Труа

Жирона оголосила про підписання 19-річного правого вінгера Труа Савіньйо Морейри.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Клуб орендував бразильця на один сезон. Він також може зіграти на лівому фланзі.

Труа та Жирона входять в одну мережу клубів – City Football Group.

Минулого літа французький клуб заплатив за Савіньйо 6,5 мільйона євро Атлетіко Мінейро, а сезон 2022/23 він провів в оренді у ПСВ – зробив 2 асисти у 8 матчах.

Раніше повідомлялося, що Жирона має намір вдруге поспіль орендувати Рейньєра у Реала.