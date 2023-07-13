Головне
13 липня Світоліна зіграє у півфіналі Вімблдона проти Вондроушової: визначився час початку матчу
Сьогодні 11:20 2957
Динамо та Янг Бойз розписали результативну нічию в контрольному матчі
Вчора 21:59 726
Кіченок та Павич вийшли до фіналу Вімблдона в міксті
Вчора 19:53 1196
Йовичевич попрощався з Шахтарем: Це був найкращий крок у моїй кар'єрі
Вчора 19:01 734
Шахтар отримає компенсацію за перехід Соломона в Тоттенгем
Вчора 16:50 898
Світоліна - Вондроушова: прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу Вімблдона-2023
Вчора 16:45 22713
Дніпро-1 підписав лідера Олександрії
Вчора 14:37 701
Бубка буде судитися з Bihus.Info
Вчора 14:07 1409
Редкач здобув першу перемогу за понад чотири роки
Вчора 10:20 1396 2
УЄФА може об'єднати заявки на Євро-2032
Вчора 09:45 1031
Прямі трансляції

Жирона орендувала вінгера Труа

Сьогодні 11:59 216 0
Жирона орендувала вінгера Труа
#Жирона, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Жирона оголосила про підписання 19-річного правого вінгера Труа Савіньйо Морейри.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Клуб орендував бразильця на один сезон. Він також може зіграти на лівому фланзі.

Труа та Жирона входять в одну мережу клубів – City Football Group.

Минулого літа французький клуб заплатив за Савіньйо 6,5 мільйона євро Атлетіко Мінейро, а сезон 2022/23 він провів в оренді у ПСВ – зробив 2 асисти у 8 матчах.

Раніше повідомлялося, що Жирона має намір вдруге поспіль орендувати Рейньєра у Реала.

Коментарі ()
Популярне зараз
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 10465
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 6074
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів 3055
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги 3998
Юна російська тенісистка зганьбилася на Вімблдоні: організатори оштрафували її на рекордну суму Юна російська тенісистка зганьбилася на Вімблдоні: організатори оштрафували її на рекордну суму 19326 3
Світоліна - Вондроушова: прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу Вімблдона-2023 Світоліна - Вондроушова: прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу Вімблдона-2023 22713
Рекомендуємо
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 127828
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 31151 3
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 22805
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 76724
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 40570
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 11688