Жирона має намір вдруге поспіль орендувати Рейньєра у Реала

Реал шукає варіанти оренди для півзахисника команди Рейньєра.

Про це повідомляє Madrid Xtra.

Серйозний інтерес до 21-річного бразильця виявляє Жирона, де він провів минулий сезон.

‼️⚪️ Despite his participation in training sessions in Valdebebas, the club is looking for a way out for Reinier Jesus on loan. Girona have a great interest in the player. @diarioas pic.twitter.com/MMV2jUwcV9