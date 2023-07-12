Жирона має намір вдруге поспіль орендувати Рейньєра у Реала

Джерело - Чемпіон.
Реал шукає варіанти оренди для півзахисника команди Рейньєра.
Про це повідомляє Madrid Xtra.
Серйозний інтерес до 21-річного бразильця виявляє Жирона, де він провів минулий сезон.
‼️⚪️ Despite his participation in training sessions in Valdebebas, the club is looking for a way out for Reinier Jesus on loan. Girona have a great interest in the player. @diarioas pic.twitter.com/MMV2jUwcV9— Madrid Xtra (@MadridXtra) July 12, 2023
Раніше Анчелотті звинуватили у фінансових махінаціях.
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