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Жирона має намір вдруге поспіль орендувати Рейньєра у Реала

Мадридці хочуть віддати бразильця в оренду
Сьогодні 20:03 207 0
Жирона має намір вдруге поспіль орендувати Рейньєра у Реала
#Жирона, #Реал Мадрид, #Рейньєр

Джерело - Чемпіон.

Реал шукає варіанти оренди для півзахисника команди Рейньєра.

Про це повідомляє Madrid Xtra.

Серйозний інтерес до 21-річного бразильця виявляє Жирона, де він провів минулий сезон.

Раніше Анчелотті звинуватили у фінансових махінаціях.

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