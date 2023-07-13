Головне
13 липня Світоліна зіграє у півфіналі Вімблдона проти Вондроушової: визначився час початку матчу
Сьогодні 11:20 2957
Динамо та Янг Бойз розписали результативну нічию в контрольному матчі
Вчора 21:59 725
Кіченок та Павич вийшли до фіналу Вімблдона в міксті
Вчора 19:53 1196
Йовичевич попрощався з Шахтарем: Це був найкращий крок у моїй кар'єрі
Вчора 19:01 734
Шахтар отримає компенсацію за перехід Соломона в Тоттенгем
Вчора 16:50 898
Світоліна - Вондроушова: прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу Вімблдона-2023
Вчора 16:45 22712
Дніпро-1 підписав лідера Олександрії
Вчора 14:37 700
Бубка буде судитися з Bihus.Info
Вчора 14:07 1409
Редкач здобув першу перемогу за понад чотири роки
Вчора 10:20 1396 2
УЄФА може об'єднати заявки на Євро-2032
Вчора 09:45 1031
Прямі трансляції

Інгулець підписав трьох новачків

Інгулець підсилився новими гравцями
Сьогодні 11:38 284 0
Інгулець підписав трьох новачків
#Інгулець

Джерело - inhulets.com.

Інгулець підписав трьох новачків: голкіпера Валерія Восконяна, захисника Андрія Боровського і півзахисника Віталія Кольцова.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Кольцов раніше виступав за Маріуполь, Олександрію, донецький Олімпік, Металіст 1925 і Ниву Вінницю.

Боровський — за Миколаїв, Миколаїв-2 і Васт.

Восконян захищав кольори Миколаєва, вірменських Пюніка та Арагаца, фінського ВПС, Кристала, Ужгорода та Васта.

Раніше Інгулець переміг Кремінь у контрольному матчі.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів 3055
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 6074
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 10465
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги 3998
Світоліна - Вондроушова: прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу Вімблдона-2023 Світоліна - Вондроушова: прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу Вімблдона-2023 22712
Юна російська тенісистка зганьбилася на Вімблдоні: організатори оштрафували її на рекордну суму Юна російська тенісистка зганьбилася на Вімблдоні: організатори оштрафували її на рекордну суму 19325 3
Рекомендуємо
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 26546
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 55425
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 6328
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 21758 1
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 38793
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 13788 2