Інгулець підсилився новими гравцями

Інгулець підписав трьох новачків: голкіпера Валерія Восконяна, захисника Андрія Боровського і півзахисника Віталія Кольцова.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Кольцов раніше виступав за Маріуполь, Олександрію, донецький Олімпік, Металіст 1925 і Ниву Вінницю.

Боровський — за Миколаїв, Миколаїв-2 і Васт.

Восконян захищав кольори Миколаєва, вірменських Пюніка та Арагаца, фінського ВПС, Кристала, Ужгорода та Васта.

Раніше Інгулець переміг Кремінь у контрольному матчі.

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