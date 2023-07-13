Джерело - inhulets.com.
Інгулець підписав трьох новачків: голкіпера Валерія Восконяна, захисника Андрія Боровського і півзахисника Віталія Кольцова.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Кольцов раніше виступав за Маріуполь, Олександрію, донецький Олімпік, Металіст 1925 і Ниву Вінницю.
Боровський — за Миколаїв, Миколаїв-2 і Васт.
Восконян захищав кольори Миколаєва, вірменських Пюніка та Арагаца, фінського ВПС, Кристала, Ужгорода та Васта.
Раніше Інгулець переміг Кремінь у контрольному матчі.
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