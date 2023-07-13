Інтер працює над трансфером Трубіна

Джерело - Чемпіон.
Інтер спокійно попрощався з воротарем Саміром Хандановичем, який вчора оголосив про відхід з команди.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Клуб відпустив ветерана, бо продовжує роботу над переходом українського воротаря Шахтаря Анатолія Трубіна, а також досвідченого кіпера Баварії Яна Зоммера.
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Інших подробиць наразі немає.
При цьому Інтер розраховує найближчими днями закрити продаж воротаря Андре Онана у Манчестер Юнайтед, щоб на виручені гроші підписати Трубіна та Зоммера.
Нагадаємо, Ханданович покинув Інтер.
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