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Інтер працює над трансфером Трубіна

Інтер готує трансфери голкіперів
Сьогодні 11:25 298 0
Інтер працює над трансфером Трубіна
#Баварія, #Зоммер, #Інтер, #Футбольні трансфери, #Анатолій Трубін, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Інтер спокійно попрощався з воротарем Саміром Хандановичем, який вчора оголосив про відхід з команди.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Клуб відпустив ветерана, бо продовжує роботу над переходом українського воротаря Шахтаря Анатолія Трубіна, а також досвідченого кіпера Баварії Яна Зоммера.

Актуально: Шахтар хоче отримати за Трубіна 35 мільйонів євро

Інших подробиць наразі немає.

При цьому Інтер розраховує найближчими днями закрити продаж воротаря Андре Онана у Манчестер Юнайтед, щоб на виручені гроші підписати Трубіна та Зоммера.

Нагадаємо, Ханданович покинув Інтер.

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