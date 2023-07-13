Головне
13 липня Світоліна зіграє у півфіналі Вімблдона проти Вондроушової: визначився час початку матчу
Сьогодні 00:37 2580
Динамо та Янг Бойз розписали результативну нічию в контрольному матчі
Вчора 21:59 632
Кіченок та Павич вийшли до фіналу Вімблдона в міксті
Вчора 19:53 1125
Йовичевич попрощався з Шахтарем: Це був найкращий крок у моїй кар'єрі
Вчора 19:01 701
Шахтар отримає компенсацію за перехід Соломона в Тоттенгем
Вчора 16:50 840
Світоліна - Вондроушова: прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу Вімблдона-2023
Вчора 16:45 22176
Дніпро-1 підписав лідера Олександрії
Вчора 14:37 667
Бубка буде судитися з Bihus.Info
Вчора 14:07 1350
Редкач здобув першу перемогу за понад чотири роки
Вчора 10:20 1310 2
УЄФА може об'єднати заявки на Євро-2032
Вчора 09:45 997
Прямі трансляції

Лопес викликав Хейні на бій

Теофімо Лопес прокоментував бій проти Девіна Хейні
Сьогодні 09:52 174 0
Лопес викликав Хейні на бій
#Теофімо Лопес, #Девін Хейні

Джерело - tribuna.com.

Чемпіон WBO в першому напівсередньому дивізіоні Теофімо Лопес (19-1, 13 KO) викликав на бій абсолютного чемпіона в легкій вазі Девіна Хейні (30-0, 15 КО).

Про це розповів сам американський боксер.

"Девін, ти швидко взявся за мій пояс чемпіона WBO. Давай тоді влаштуємо бій. Подивимося, хто на що насправді готовий.

І ні, не розраховуй на те, що будеш стороною А. Я маю королівський пояс дивізіону. Тому не тікай. С###.

Я вирішив відновити кар’єру (я так думаю), тому що наступним кроком для Девіна Хейні був би бій з жалюгідним Арнольдом Барбозою за мій титул чемпіона WBO у вазі 140 фунтів.

Я втомився допомагати цій дитині у становленні тим, ким він не є. Ось справжній чемпіон", – сказав Лопес.

Раніше WBO висунула ультиматум Хейні та Лопесу.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів 2850
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 10384
Світоліна - Вондроушова: прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу Вімблдона-2023 Світоліна - Вондроушова: прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу Вімблдона-2023 22176
Юна російська тенісистка зганьбилася на Вімблдоні: організатори оштрафували її на рекордну суму Юна російська тенісистка зганьбилася на Вімблдоні: організатори оштрафували її на рекордну суму 16326 3
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги 3979
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 5999
Рекомендуємо
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 38790
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 13785 2
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 31147 3
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 2465
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 19768 1
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 19876