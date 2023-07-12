WBO висунула ультиматум Хейні та Лопесу

Боксерам дали 24 години

WBO дала чемпіону в першому напівсередньому дивізіоні Теофімо Лопес (19-1, 13 KO) та чемпіону у легкій вазі Девіну Хейні (30-0, 15 КО) 24 години, щоб оголосити про їхні плани.

Про це повідомив Майк Коппінджер.

Якщо Теофімо не повідомить організацію, що бажає зберегти свій титул, то його буде оголошено вакантним. У таком випадку за нього битимуться Хосе Рамірес та Арнольд Барбоза. Бійці мають спільного промоутера (Top Rank) і менеджера (Рік Мірігян).

У Хейні також є 24 години, щоб повідомити WBO про свої плани. Якщо він бажає піднятися у першу напівсередню вагу, то він буде битись з Барбозою.

Раніше повідомлялося, що Лопес відмовився від титулу WBO.