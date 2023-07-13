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Наполі працює над трансфером захисника Верони

Клуби ведуть переговори
Сьогодні 12:55 225 0
Наполі працює над трансфером захисника Верони
#Верона, #Наполі

Джерело - tuttomercatoweb.com.

Наполі хоче підписати флангового захисника Верони Давіде Фараоні.

Про це повідомляє TMW.

Клубе вже працюють над трансфером. Верона хоче отримати за 31-річного гравця 3 млн євро. Угода може бути оформлена найближчими днями.

Своєю чергою Давіде домовився з неаполітанцями про особистий контракт - на 3 роки. Зарплата Фараоні в Неаполі буде складати 1 млн євро.

У минулому сезоні Фараоні провів 25 матчів, забив 3 голи та оформив 3 асисти.

Раніше Баварія активувала клаусулу Кім Мін Чж.

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