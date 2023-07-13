Наполі працює над трансфером захисника Верони

Клуби ведуть переговори

Наполі хоче підписати флангового захисника Верони Давіде Фараоні.

Про це повідомляє TMW.

Клубе вже працюють над трансфером. Верона хоче отримати за 31-річного гравця 3 млн євро. Угода може бути оформлена найближчими днями.

Своєю чергою Давіде домовився з неаполітанцями про особистий контракт - на 3 роки. Зарплата Фараоні в Неаполі буде складати 1 млн євро.

У минулому сезоні Фараоні провів 25 матчів, забив 3 голи та оформив 3 асисти.

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