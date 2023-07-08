Баварія активувала клаусулу Кім Мін Чже

Захисник перейде у Баварію

Джерело - Чемпіон.

Баварія активувала клаусулу в контракті захисниками Наполі Кім Мін Чже в розмірі близько 50 млн євро.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Наразі клуби перевіряють всі необхідні документи для закриття угоди, після їхнього підписання про перехід гравця буде повідомлено офіційно.

Всі необхідні медичні огляди 26-річний південнокореєць вже пройшов.

Раніше повідомлялося, що Кім підпише 5-річний контракт та отримуватиме 12 млн євро до вирахування податків.

26-річний кореєць у минулому сезоні провів 45 матчів за Наполі і забив 2 голи при 2 результативних передачах. Разом з командою він виграв чемпіонат Італії.

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