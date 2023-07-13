Інтер зробив Челсі чергову пропозицію щодо Лукаку

Інтер хоче повернути нападника

Джерело - Чемпіон.

Інтер не полишає спроби підписати нападника Челсі Ромелу Лукаку.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Повідомляється, нібито "нерадзуррі" зробили "пенсіонерам" нову пропозицію щодо 30-річного нападника. За Лукаку запропоновано 30 млн євро плюс бонуси. В Інтері вірять в успіх своїх спроб.

У сезоні-2022/2023 Ромелу Лукаку грав за Інтер на правах оренди. На рахунку нападника 37 матчів за "нерадзуррі" у всіх турнірах, 14 голів і сім асистів.

Раніше повідомлялося, що Лукаку у наступному сезоні не буде грати за Челсі.