Інтер зробив Челсі чергову пропозицію щодо Лукаку

Джерело - Чемпіон.
Інтер не полишає спроби підписати нападника Челсі Ромелу Лукаку.
Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.
Повідомляється, нібито "нерадзуррі" зробили "пенсіонерам" нову пропозицію щодо 30-річного нападника. За Лукаку запропоновано 30 млн євро плюс бонуси. В Інтері вірять в успіх своїх спроб.
У сезоні-2022/2023 Ромелу Лукаку грав за Інтер на правах оренди. На рахунку нападника 37 матчів за "нерадзуррі" у всіх турнірах, 14 голів і сім асистів.
Раніше повідомлялося, що Лукаку у наступному сезоні не буде грати за Челсі.