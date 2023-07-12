Лукаку у наступному сезоні не буде грати за Челсі

Лукаку хоче грати за Інтер

Джерело - Чемпіон.

Нападник Челсі Ромелу Лукаку, який минулий сезон на правах оренди провів в Інтері, не гратиме за лондонців у кампанії 2023/24,.

Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, бельгієць домовився з "аристократами", що не виступатиме за них у наступному сезоні. Лукаку пропустить командний збір, який відбудеться сьогодні, у середу, 12 липня.

Челсі, а особливо сам гравець мають намір домовитися з Інтером про повноцінний трансфер. Угода може бути завершена найближчим часом - до 17 липня, коли Челсі розпочне передсезонне турне по США.

Інтер готує 25-30 мільйонів та обговорює з агентом бельгійця, коли краще зробити другу пропозицію, адже розмір першої у 25 мільйонів євро не влаштував Челсі.

Раніше повідомлялося, що Ювентус готовий обміняти Влаховича на Лукаку.