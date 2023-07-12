Головне
Світоліна перемогла Швьонтек на шляху до півфіналу Вімблдона
Вчора 18:29 3550 3
Дніпро-1 підписав лідера Олександрії
Сьогодні 14:37 262
Бубка буде судитися з Bihus.Info
Сьогодні 14:07 672
Редкач здобув першу перемогу за понад чотири роки
Сьогодні 10:20 691 1
УЄФА може об'єднати заявки на Євро-2032
Сьогодні 09:45 569
Світоліна - Вондроушова: прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу Вімблдона-2023
Сьогодні 02:00 15551
Кочергін допоміг Ракуву перемогти Флору: результати кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 23:39 885
Удар Світоліної в матчі проти Швьонтек став найкращим за ігровий день
Вчора 23:21 2222
Світоліна - Швьонтек: огляд 1/4 фіналу Вімблдона
Вчора 20:32 1282
За вихід у фінал Вімблдона-2023 Світоліна зіграє з Вондроушовою
Вчора 19:53 7354 1
Прямі трансляції

Лукаку у наступному сезоні не буде грати за Челсі

Лукаку хоче грати за Інтер
Сьогодні 14:52 249 0
Лукаку у наступному сезоні не буде грати за Челсі
Фото - gettyimages
#Інтер, #Футбольні трансфери, #Челсі, #Ромелу Лукаку

Джерело - Чемпіон.

Нападник Челсі Ромелу Лукаку, який минулий сезон на правах оренди провів в Інтері, не гратиме за лондонців у кампанії 2023/24,.

Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, бельгієць домовився з "аристократами", що не виступатиме за них у наступному сезоні. Лукаку пропустить командний збір, який відбудеться сьогодні, у середу, 12 липня.

Челсі, а особливо сам гравець мають намір домовитися з Інтером про повноцінний трансфер. Угода може бути завершена найближчим часом - до 17 липня, коли Челсі розпочне передсезонне турне по США.

Інтер готує 25-30 мільйонів та обговорює з агентом бельгійця, коли краще зробити другу пропозицію, адже розмір першої у 25 мільйонів євро не влаштував Челсі.

Раніше повідомлялося, що Ювентус готовий обміняти Влаховича на Лукаку.

Коментарі ()
Популярне зараз
Світоліна не відразу повірила своєму щастю: відео переможного розіграшу Еліни в матчі зі Швьонтек у чвертьфіналі Вімблдона Світоліна не відразу повірила своєму щастю: відео переможного розіграшу Еліни в матчі зі Швьонтек у чвертьфіналі Вімблдона 4500
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 9740
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 5343
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 24267
Світоліна - Вондроушова: прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу Вімблдона-2023 Світоліна - Вондроушова: прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу Вімблдона-2023 15551
За вихід у фінал Вімблдона-2023 Світоліна зіграє з Вондроушовою За вихід у фінал Вімблдона-2023 Світоліна зіграє з Вондроушовою 7354 1
Рекомендуємо
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 76652
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 24267
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 6150
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 85519 1
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 59246
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 267096