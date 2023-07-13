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Барселона може повернути Алькантару

Алькантара може покинути Ліверпуль
Сьогодні 08:11 236 0
Барселона може повернути Алькантару
#Алькантара, #Барселона, #Ліверпуль, #Футбольні трансфери

Джерело - sport.ua.

Півзахисник Ліверпуля Тьяго Алькантара може знову стати гравцем Барселони.

Про це повідомляє Sport.es.

Іспанський клуб опрацьовує ймовірність підписання 32-річного гравця. Ліверпуль нібито не проти відходу хавбека, але пропозиція щодо нього має бути гідною.

У сезоні-2022/2023 іспанський хавбек провів за Ліверпуль загалом 28 матчів, відзначився одним асистом.

Контракт Алькантари з мерсисайдцями діє до кінця червня 2024 року.

Раніше Барселона підписала бразильського нападника.

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