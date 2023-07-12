Головне
Світоліна - Вондроушова: прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу Вімблдона-2023
Сьогодні 16:45 17783
Шахтар отримає компенсацію за перехід Соломона в Тоттенгем
Сьогодні 16:50 451
Дніпро-1 підписав лідера Олександрії
Сьогодні 14:37 461
Бубка буде судитися з Bihus.Info
Сьогодні 14:07 943
Редкач здобув першу перемогу за понад чотири роки
Сьогодні 10:20 898 2
УЄФА може об'єднати заявки на Євро-2032
Сьогодні 09:45 732
Кочергін допоміг Ракуву перемогти Флору: результати кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 23:39 929
Удар Світоліної в матчі проти Швьонтек став найкращим за ігровий день
Вчора 23:21 2514
Світоліна - Швьонтек: огляд 1/4 фіналу Вімблдона
Вчора 20:32 1341
За вихід у фінал Вімблдона-2023 Світоліна зіграє з Вондроушовою
Вчора 19:53 7760 1
Прямі трансляції

Дзаніоло відмовився від переходу в Аль-Хілаль

Саудити вже сформували усну пропозицію клубу та гравцю
Сьогодні 16:16 252 0
Дзаніоло відмовився від переходу в Аль-Хілаль
Фото: Getty Images
#Аль-Хілаль, #Галатасарай, #Ніколо Дзаніоло

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Галатасарая Ніколо Дзаніоло зацікавив Аль-Хілаль.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Саудити вже сформували усну пропозицію клубу та запропонували італійцю контракт на 4 роки з зарплатнею у 30 мільйонів за сезон.

Дзаніоло відхилив пропозицію та вирішив залишитися у Галатасараї.

Нагадаємо, Милинкович-Савич перейде в Аль-Хілаль за 40 млн євро.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
За вихід у фінал Вімблдона-2023 Світоліна зіграє з Вондроушовою За вихід у фінал Вімблдона-2023 Світоліна зіграє з Вондроушовою 7760 1
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 9860
Світоліна - Вондроушова: прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу Вімблдона-2023 Світоліна - Вондроушова: прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу Вімблдона-2023 17783
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги 3625
Світоліна не відразу повірила своєму щастю: відео переможного розіграшу Еліни в матчі зі Швьонтек у чвертьфіналі Вімблдона Світоліна не відразу повірила своєму щастю: відео переможного розіграшу Еліни в матчі зі Швьонтек у чвертьфіналі Вімблдона 4896
Юна російська тенісистка зганьбилася на Вімблдоні: організатори оштрафували її на рекордну суму Юна російська тенісистка зганьбилася на Вімблдоні: організатори оштрафували її на рекордну суму 5442 2
Рекомендуємо
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 303411 6
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 151919 7
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 2460
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 18635 7
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 38768
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 7420 2