Дзаніоло відмовився від переходу в Аль-Хілаль

Саудити вже сформували усну пропозицію клубу та гравцю

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Галатасарая Ніколо Дзаніоло зацікавив Аль-Хілаль.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Саудити вже сформували усну пропозицію клубу та запропонували італійцю контракт на 4 роки з зарплатнею у 30 мільйонів за сезон.

Дзаніоло відхилив пропозицію та вирішив залишитися у Галатасараї.

Нагадаємо, Милинкович-Савич перейде в Аль-Хілаль за 40 млн євро.

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