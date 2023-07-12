Дзаніоло відмовився від переходу в Аль-Хілаль

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Галатасарая Ніколо Дзаніоло зацікавив Аль-Хілаль.
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
Саудити вже сформували усну пропозицію клубу та запропонували італійцю контракт на 4 роки з зарплатнею у 30 мільйонів за сезон.
Дзаніоло відхилив пропозицію та вирішив залишитися у Галатасараї.
#Galatasaray: #Angelino ✈️ ✅ #Paredes no stop. #Zaniolo per ora no all’#Arabia— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 12, 2023
Нагадаємо, Милинкович-Савич перейде в Аль-Хілаль за 40 млн євро.
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