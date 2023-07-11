ПСЖ готовий збільшити зарплату Мбаппе

Сам гравець має тверді наміри не продовжувати контракт

Джерело - RMC Sport.

ПСЖ не полишає спроб продовжити контракт з нападником Кіліаном Мбаппе до 2025 року.

Про це повідомляє RMC Sport.

Клуб хоче використати всі можливі варіанти, щоб гравець не пішов вільним агентом наступного року: активація опції продовження контракту на рік або підписання нової угоди на більш вигідних для форварда фінансових умовах і включення пункту про продаж у 2024-му.

У ПСЖ вважають, що від продовження контракту з Кіліаном до 2025-го виграють обидві сторони: гравець отримає всі кошти по контракту, а клуб - гроші за трансфер.

Керівництво паризького клубу хоче найближчим часом обговорити усі деталі з представниками Мбаппе, але зустріч поки не призначена.

Сам гравець має тверді наміри не продовжувати контракт до 2025-го і через рік піти вільним агентом.

Повідомлялося, що ПСЖ хоче створити тиск на Мбаппе.

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