ПСЖ готовий збільшити зарплату Мбаппе

Джерело - RMC Sport.
ПСЖ не полишає спроб продовжити контракт з нападником Кіліаном Мбаппе до 2025 року.
Про це повідомляє RMC Sport.
Клуб хоче використати всі можливі варіанти, щоб гравець не пішов вільним агентом наступного року: активація опції продовження контракту на рік або підписання нової угоди на більш вигідних для форварда фінансових умовах і включення пункту про продаж у 2024-му.
У ПСЖ вважають, що від продовження контракту з Кіліаном до 2025-го виграють обидві сторони: гравець отримає всі кошти по контракту, а клуб - гроші за трансфер.
Керівництво паризького клубу хоче найближчим часом обговорити усі деталі з представниками Мбаппе, але зустріч поки не призначена.
Сам гравець має тверді наміри не продовжувати контракт до 2025-го і через рік піти вільним агентом.
Повідомлялося, що ПСЖ хоче створити тиск на Мбаппе.
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