Головне
Світоліна перемогла Швьонтек на шляху до півфіналу Вімблдона
Вчора 18:29 2764 3
Кочергін допоміг Ракуву перемогти Флору: результати кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 23:39 269
Удар Світоліної в матчі проти Швьонтек став найкращим за ігровий день
Вчора 23:21 714
Світоліна - Швьонтек: огляд 1/4 фіналу Вімблдона
Вчора 20:32 903
За вихід у фінал Вімблдона-2023 Світоліна зіграє з Вондроушовою
Вчора 19:53 3973
Світоліна втретє зіграє у півфіналі турніру Grand Slam, вдруге - на Вімблдоні
Вчора 19:17 949
Світоліна повернула собі статус першої ракетки України
Вчора 18:51 1782
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо
Вчора 18:51 23590
Ріккардо замінить де Вріса в Альфа Таурі
Вчора 18:16 266
Швьонтек зрівняла рахунок у грі зі Світоліною в 1/4 фіналу Вімблдона
Вчора 17:52 1407
Прямі трансляції

ПСЖ готовий збільшити зарплату Мбаппе

Сам гравець має тверді наміри не продовжувати контракт
Вчора 23:52 272 0
ПСЖ готовий збільшити зарплату Мбаппе
Фото: Getty Images
#ПСЖ, #Кіліан Мбаппе

Джерело - RMC Sport.

ПСЖ не полишає спроб продовжити контракт з нападником Кіліаном Мбаппе до 2025 року.

Про це повідомляє RMC Sport.

Клуб хоче використати всі можливі варіанти, щоб гравець не пішов вільним агентом наступного року: активація опції продовження контракту на рік або підписання нової угоди на більш вигідних для форварда фінансових умовах і включення пункту про продаж у 2024-му.

У ПСЖ вважають, що від продовження контракту з Кіліаном до 2025-го виграють обидві сторони: гравець отримає всі кошти по контракту, а клуб - гроші за трансфер.

Керівництво паризького клубу хоче найближчим часом обговорити усі деталі з представниками Мбаппе, але зустріч поки не призначена.

Сам гравець має тверді наміри не продовжувати контракт до 2025-го і через рік піти вільним агентом.

Повідомлялося, що ПСЖ хоче створити тиск на Мбаппе.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Світоліна - Швьонтек: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Вімблдона - LIVE Світоліна - Швьонтек: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Вімблдона - LIVE 6005 2
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 9183
За вихід у фінал Вімблдона-2023 Світоліна зіграє з Вондроушовою За вихід у фінал Вімблдона-2023 Світоліна зіграє з Вондроушовою 3973
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 5198
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 23590
Світоліна - Швьонтек: прогноз букмекерів на матч 1/4 фіналу Вімблдона-2023 Світоліна - Швьонтек: прогноз букмекерів на матч 1/4 фіналу Вімблдона-2023 13411
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 74071
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 14723
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 15702
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 76588
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 6142
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 85449 1