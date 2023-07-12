Анчелотті звинуватили у фінансових махінаціях

Джерело - tribuna.com.
Головний тренер Реала Карло Анчелотті постане перед судом у справі по фінансових махінаціях.
Про це повідомляє Marca з посиланням на El Mundo.
За інформацією джерела, італієць звинувачується у спробі уникнення сплати податків.
Суд прийшов до висновку, що Анчелотті не задекларував 386 361 євро, які у 2014 році отримав за користування іміджевих прав.
Паралельно суд встановив невинність Анчелотті щодо несплати податків по іншій справі, яка датується 2015 роком.
Раніше Реал підшукав заміну Анчелотті.