Анчелотті звинуватили у фінансових махінаціях

Італійського тренера звинувачують в ухиленні сплати податків

Головний тренер Реала Карло Анчелотті постане перед судом у справі по фінансових махінаціях.

Про це повідомляє Marca з посиланням на El Mundo.

За інформацією джерела, італієць звинувачується у спробі уникнення сплати податків.

Суд прийшов до висновку, що Анчелотті не задекларував 386 361 євро, які у 2014 році отримав за користування іміджевих прав.

Паралельно суд встановив невинність Анчелотті щодо несплати податків по іншій справі, яка датується 2015 роком.

Раніше Реал підшукав заміну Анчелотті.