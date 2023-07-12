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Анчелотті звинуватили у фінансових махінаціях

Італійського тренера звинувачують в ухиленні сплати податків
Сьогодні 15:55 323 0
Анчелотті звинуватили у фінансових махінаціях
Фото - gettyimages
#Реал Мадрид, #Карло Анчелотті

Джерело - tribuna.com.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті постане перед судом у справі по фінансових махінаціях.

Про це повідомляє Marca з посиланням на El Mundo.

За інформацією джерела, італієць звинувачується у спробі уникнення сплати податків.

Суд прийшов до висновку, що Анчелотті не задекларував 386 361 євро, які у 2014 році отримав за користування іміджевих прав.

Паралельно суд встановив невинність Анчелотті щодо несплати податків по іншій справі, яка датується 2015 роком.

Раніше Реал підшукав заміну Анчелотті.

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