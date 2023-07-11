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Милинкович-Савич перейде в Аль-Хілаль за 40 млн євро

Сума трансферу складе 40 мільйонів євро
Сьогодні 21:17 179 0
Милинкович-Савич перейде в Аль-Хілаль за 40 млн євро
Фото: Getty Images
#Лаціо, #Милинкович-Савич

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Лаціо Сергій Милинкович-Савич стане гравцем Аль-Хілаля.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Сума трансферу складе 40 мільйонів євро.

За цей саудівський клуб також виступатимуть Рубен Невеш та Каліду Кулібалі.

Футболіст підпише контракт на 3 роки, перед цим він пройде медогляд.

Нагадаємо, Аль-Хілаль готовий втричі збільшити зарплату Сілви.

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