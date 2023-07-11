Милинкович-Савич перейде в Аль-Хілаль за 40 млн євро

Сума трансферу складе 40 мільйонів євро

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Лаціо Сергій Милинкович-Савич стане гравцем Аль-Хілаля.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Сума трансферу складе 40 мільйонів євро.

За цей саудівський клуб також виступатимуть Рубен Невеш та Каліду Кулібалі.

Футболіст підпише контракт на 3 роки, перед цим він пройде медогляд.

Sergej Milinković-Savić to Al Hilal, here we go! Documents in place between Al Hilal and Lazio for €40m deal 🚨🔵🇸🇦



Serbian midfielder to sign three year contract and join Saudi league side with Rúben Neves and Kalidou Koulibaly.



⚠️ Contract signing and medical still pending. pic.twitter.com/GRG78Z54e8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 11, 2023

Нагадаємо, Аль-Хілаль готовий втричі збільшити зарплату Сілви.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!