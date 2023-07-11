Милинкович-Савич перейде в Аль-Хілаль за 40 млн євро

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Лаціо Сергій Милинкович-Савич стане гравцем Аль-Хілаля.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Сума трансферу складе 40 мільйонів євро.
За цей саудівський клуб також виступатимуть Рубен Невеш та Каліду Кулібалі.
Футболіст підпише контракт на 3 роки, перед цим він пройде медогляд.
Sergej Milinković-Savić to Al Hilal, here we go! Documents in place between Al Hilal and Lazio for €40m deal 🚨🔵🇸🇦— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 11, 2023
Serbian midfielder to sign three year contract and join Saudi league side with Rúben Neves and Kalidou Koulibaly.
⚠️ Contract signing and medical still pending. pic.twitter.com/GRG78Z54e8
Нагадаємо, Аль-Хілаль готовий втричі збільшити зарплату Сілви.
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