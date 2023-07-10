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ФІФА не визнав Дніпро-1 правонаступником Дніпра

Сьогодні 16:56 509 0
ФІФА не визнав Дніпро-1 правонаступником Дніпра
#СК Дніпро-1

Джерело - СК Дніпро-1.

Дисциплінарний комітет ФІФА не визнав Дніпро-1 спортивним правонаступником ФК Дніпро.

Про це повідомляє пресслужба Дніпра-1.

Також у ФІФА закрили дисциплінарне провадження проти Дніпра-1, відкрите за заявою бразильського футболіста Андерсона Піко, колишнього гравця Дніпра.

У лютому 2021 року аналогічне рішення було прийняте і щодо схожої заяви іншого ексфутболіста Дніпра Джаби Канкави.

Дніпро припинив існування у 2019 році.

Напередодні Дніпро-1 запропонував 1 млн євро за нападника Ворскли.

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