ФІФА не визнав Дніпро-1 правонаступником Дніпра

Дисциплінарний комітет ФІФА не визнав Дніпро-1 спортивним правонаступником ФК Дніпро.

Про це повідомляє пресслужба Дніпра-1.

Також у ФІФА закрили дисциплінарне провадження проти Дніпра-1, відкрите за заявою бразильського футболіста Андерсона Піко, колишнього гравця Дніпра.

У лютому 2021 року аналогічне рішення було прийняте і щодо схожої заяви іншого ексфутболіста Дніпра Джаби Канкави.

Дніпро припинив існування у 2019 році.

Напередодні Дніпро-1 запропонував 1 млн євро за нападника Ворскли.