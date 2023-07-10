ФІФА не визнав Дніпро-1 правонаступником Дніпра

Джерело - СК Дніпро-1.
Дисциплінарний комітет ФІФА не визнав Дніпро-1 спортивним правонаступником ФК Дніпро.
Про це повідомляє пресслужба Дніпра-1.
Також у ФІФА закрили дисциплінарне провадження проти Дніпра-1, відкрите за заявою бразильського футболіста Андерсона Піко, колишнього гравця Дніпра.
У лютому 2021 року аналогічне рішення було прийняте і щодо схожої заяви іншого ексфутболіста Дніпра Джаби Канкави.
Дніпро припинив існування у 2019 році.
Напередодні Дніпро-1 запропонував 1 млн євро за нападника Ворскли.