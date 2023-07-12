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Лапорта: У Барселони був дозвіл від Ла Ліги на підписання Мессі

Жуан Лапорта прокоментував можливий перехід Ліонеля Мессі
Сьогодні 12:41 256 0
Лапорта: У Барселони був дозвіл від Ла Ліги на підписання Мессі
Фото - gettyimages
#Барселона, #Лапорта, #Ліонель Мессі, #Футбольні трансфери

Джерело - sport.ua.

Барселона влітку могла підписати аргентинського нападника Ліонеля Мессі.

Про це розповів президент іспанського клубу Жуан Лапорта.

"У нас був дозвіл від Ла-Ліги на підписання Лео. Ми не хотіли того, що було минулого разу, і сказали їм, що коли ми будемо відповідати фейр плей, то повідомимо їм про це.

Контракт був узгоджений, але Хорхе [батько і агент Мессі] прийшов до мене і сказав, що Лео вирішив перейти в Інтер Маямі, тому що провів кілька дуже важких сезонів у Парижі, де на нього чинився великий тиск. Мовляв, у Маямі він буде спокійнішим і зможе думати про збірну, і, незважаючи на те, що він хотів перейти в Барселону, він не хоче проводити ще один такий рік. Це зрозуміло, і ми будемо працювати над супер-триб'ютом Мессі, який повинна зробити "Барселона", – розповів Лапорта.

Нагадаємо, Мессі прибув у США для завершення переходу в Інтер Маямі.

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