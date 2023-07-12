Лапорта: У Барселони був дозвіл від Ла Ліги на підписання Мессі

Барселона влітку могла підписати аргентинського нападника Ліонеля Мессі.

Про це розповів президент іспанського клубу Жуан Лапорта.

"У нас був дозвіл від Ла-Ліги на підписання Лео. Ми не хотіли того, що було минулого разу, і сказали їм, що коли ми будемо відповідати фейр плей, то повідомимо їм про це.

Контракт був узгоджений, але Хорхе [батько і агент Мессі] прийшов до мене і сказав, що Лео вирішив перейти в Інтер Маямі, тому що провів кілька дуже важких сезонів у Парижі, де на нього чинився великий тиск. Мовляв, у Маямі він буде спокійнішим і зможе думати про збірну, і, незважаючи на те, що він хотів перейти в Барселону, він не хоче проводити ще один такий рік. Це зрозуміло, і ми будемо працювати над супер-триб'ютом Мессі, який повинна зробити "Барселона", – розповів Лапорта.