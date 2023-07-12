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Баварія виділить 100 млн євро на трансфер Кейна

Гаррі Кейн влітку може змінити клуб
Сьогодні 15:10 198 0
Баварія виділить 100 млн євро на трансфер Кейна
Фото - gettyimages
#Баварія, #Тоттенгем, #Футбольні трансфери, #Гаррі Кейн

Джерело - football24.ua.

Баварія продовжує працювати над трансфером форварда Тоттенгема Гаррі Кейна.

Про це повідомляє L’Équipe.

Попри те, що "шпори" відмовилися продавати свого лідера, мюнхенці не збираються відступати і спробують покращити пропозицію. Баварія готова зробити Кейна своїм найдорожчим придбанням та запропонувати Тоттенгему 100 млн євро.

Досі для мюнхенців рекордною витратою був трансфер Лукаса Ернандеса. За захисника Атлетіко заплатили 80 млн євро.

Нагадаємо, Тоттенгем не залишає спроб продовжити контракт із Кейном.

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