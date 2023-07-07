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Реал підшукав заміну Анчелотті

Хабі Алонсо може у майбутньому очолити Реал
Вчора 23:52 349 0
Реал підшукав заміну Анчелотті
Фото - gettyimages
#Реал Мадрид, #Карло Анчелотті, #Хабі Алонсо

Джерело - isport.ua.

У Реалі визначились із майбутнім тренером клубу.

Про це повідомляє видання CaughtOffside.

Керівництво мадридців хоче бачити біля керма команди у 2024 році нинішнього наставника Байєра.

"Хабі Алонсо – головний кандидат на заміну Карло Анчелотті у 2024 році. Такі ідеї були і цього літа, але Алонсо зайняв дуже чітку позицію. Він повідомив Байєру, що не піде цього літа, бо знає, що ще недосвідчений. Також він сказав, що не поставить клуб у таке становище.

Але 2024-го причин не буде, якщо Реал зробить запит. Звичайно, він зацікавлений, і Байєр знає, що існує варіант, коли Реал прийде за ним. Думаю, зараз він має найкращі шанси на цю роботу", – написав журналіст Крістіан Фальк.

Також джерело запевняє, що на посаду головного тренера Реала претендуватиме Юліан Нагельсманн.

Раніше Реал презентував Гюлера.

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