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Ювентус готовий обіняти Влаховича на Лукаку

Челсі шукає нападника
Сьогодні 15:25 250 0
Ювентус готовий обіняти Влаховича на Лукаку
Фото - gettyimages
#Влахович, #Футбольні трансфери, #Челсі, #Ювентус, #Ромелу Лукаку

Джерело - sport.ua.

Челсі готовий викласти 60 млн євро за трансфер нападника Ювентуса Душана Влаховича.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Ювентус готовий знизити свої вимоги до 25 мільйонів, якщо в угоду буде включений Ромелу Лукаку, який належить Челсі. Головною перешкодою на шляху до такої угоди може стати бажання самого 30-річного бельгійця повернутися в Інтер і неготовність розглядати інші варіанти продовження кар'єри.

На цей час Інтер працює над викупом Лукаку. "Нерадзуррі" готують поліпшену пропозицію в розмірі 25 мільйонів фунтів плюс бонуси, Челсі вимагає 35 мільйонів. Клуби сподіваються закрити угоду до 17 липня.

Раніше повідомлялося, що Інтер зробить нову пропозицію Челсі щодо трансферу Лукаку.

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