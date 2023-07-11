Ювентус готовий обіняти Влаховича на Лукаку

Челсі шукає нападника

Челсі готовий викласти 60 млн євро за трансфер нападника Ювентуса Душана Влаховича.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Ювентус готовий знизити свої вимоги до 25 мільйонів, якщо в угоду буде включений Ромелу Лукаку, який належить Челсі. Головною перешкодою на шляху до такої угоди може стати бажання самого 30-річного бельгійця повернутися в Інтер і неготовність розглядати інші варіанти продовження кар'єри.

На цей час Інтер працює над викупом Лукаку. "Нерадзуррі" готують поліпшену пропозицію в розмірі 25 мільйонів фунтів плюс бонуси, Челсі вимагає 35 мільйонів. Клуби сподіваються закрити угоду до 17 липня.

Раніше повідомлялося, що Інтер зробить нову пропозицію Челсі щодо трансферу Лукаку.