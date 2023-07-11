ПСЖ хоче створити тиск на Мбаппе

Кіліан Мбаппе влітку може змінити клуб

ПСЖ найближчими днями звернеться до нападника Кіліана Мбаппе та вимагатиме визначитися зі своїм вибором до кінця тижня.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Раніше президент Нассер Аль-Хелайфі представ 2 варіанти для 24-річного француза – або трансфер за гроші цього літа, або продовження контракту, який спливає після сезону 2023/24. Сам форвард досі налаштований допрацювати чинну угоду та піти вільним агентом.

З огляду на це парижани збираються тиснути на Мбаппе – якщо він не дасть остаточну відповідь до кінця тижня, то вони негайно розпочнуть перемовини про його ціну та вийдуть на прямий контакт із зацікавленими клубами.

Сам Кіліан не збирається більше виходити в медійну площину до моменту, коли все вирішить.

Раніше повідомлялося, що Реал може відмовитися від трансферу Мбаппе цього літа.