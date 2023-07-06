Аль-Хілаль готовий втричі збільшити зарплату Сілви

Бернанду Сілва може покинути Манчестер Сіті

Аль-Хілаль пропонує Бернарду Сілві контракт, за яким він отримуватиме втричі більше, ніж зараз у Манчестер Сіті.

Про це повідомляє ESPN

Минулого тижня відбулася нова зустріч між представниками азійського клубу та оточенням гравця, який зараз отримує близько 150 тисяч фунтів на тиждень.

28-річний португалець готовий прийняти новий виклик у кар'єрі, і хоча він вважає за краще залишитися в Європі, варіант з Саудівською Аравією не виключається.

Манчестер Сіті своєю чергою готовий запропонувати півзахиснику новий контракт, але Пеп Гвардіола не ставатиме на його шляху, якщо Сілва захоче піти, а сам клуб отримає прийнятну пропозицію.

Раніше повідомлялося, що Аль-Наср може підписати Сілву, якщо не вдасться домовитися з Зієшом.