Аль-Хілаль готовий втричі збільшити зарплату Сілви

Джерело - tribuna.com.
Аль-Хілаль пропонує Бернарду Сілві контракт, за яким він отримуватиме втричі більше, ніж зараз у Манчестер Сіті.
Про це повідомляє ESPN
Минулого тижня відбулася нова зустріч між представниками азійського клубу та оточенням гравця, який зараз отримує близько 150 тисяч фунтів на тиждень.
28-річний португалець готовий прийняти новий виклик у кар'єрі, і хоча він вважає за краще залишитися в Європі, варіант з Саудівською Аравією не виключається.
Манчестер Сіті своєю чергою готовий запропонувати півзахиснику новий контракт, але Пеп Гвардіола не ставатиме на його шляху, якщо Сілва захоче піти, а сам клуб отримає прийнятну пропозицію.
Раніше повідомлялося, що Аль-Наср може підписати Сілву, якщо не вдасться домовитися з Зієшом.