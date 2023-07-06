Головне
Усик проведе бій з британцем Дюбуа
Сьогодні 13:21 695
Калініна в двох сетах здолала Бузас Манейро в 1 колі Вімблдона
Сьогодні 15:00 829
Цуренко перемогла Сінякову на шляху до 3-го кола Вімблдона
Сьогодні 14:48 1115
Світоліна переграла Мертенс у другому колі Вімблдона
Сьогодні 14:37 2384
6 липня на Вімблдоні зіграють три українки: розклад матчів Світоліної, Калініної та Цуренко
Сьогодні 11:08 1492 1
Збірна України поступилася Іспанії у півфіналі Євро-2023
Вчора 23:49 2212
Збірна України пропустила від Іспанії 2 голи за 7 хвилин у півфіналі Євро-2023 U-21 - ВІДЕО
Вчора 23:00 1862
Збірна України U-21 забила швидкий гол у півфінальному матчі Євро-2023 з Іспанією - ВІДЕО
Вчора 22:29 1512
Матчі Світоліної та Цуренко на Вімблдоні-2023 перенесено на 6 липня
Вчора 18:31 640
ПСЖ представив нового головного тренера
Вчора 18:25 821
Прямі трансляції

Аль-Хілаль готовий втричі збільшити зарплату Сілви

Бернанду Сілва може покинути Манчестер Сіті
Сьогодні 19:55 134 0
Аль-Хілаль готовий втричі збільшити зарплату Сілви
Фото - gettyimages
#Аль-Хілаль, #Бернарду Сілва, #Манчестер Сіті, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Аль-Хілаль пропонує Бернарду Сілві контракт, за яким він отримуватиме втричі більше, ніж зараз у Манчестер Сіті.

Про це повідомляє ESPN

Минулого тижня відбулася нова зустріч між представниками азійського клубу та оточенням гравця, який зараз отримує близько 150 тисяч фунтів на тиждень.

28-річний португалець готовий прийняти новий виклик у кар'єрі, і хоча він вважає за краще залишитися в Європі, варіант з Саудівською Аравією не виключається.

Манчестер Сіті своєю чергою готовий запропонувати півзахиснику новий контракт, але Пеп Гвардіола не ставатиме на його шляху, якщо Сілва захоче піти, а сам клуб отримає прийнятну пропозицію.

Раніше повідомлялося, що Аль-Наср може підписати Сілву, якщо не вдасться домовитися з Зієшом.

Коментарі ()
Популярне зараз
Іспанія U-21 - Україна U-21 - онлайн-трансляція LIVE - 1/2 фіналу Євро-2023 Іспанія U-21 - Україна U-21 - онлайн-трансляція LIVE - 1/2 фіналу Євро-2023 3658
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 2420
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 5198
Світоліна - Мертенс: прогноз букмекерів на матч другого кола Вімблдона-2023 Світоліна - Мертенс: прогноз букмекерів на матч другого кола Вімблдона-2023 3388 1
Збірна України поступилася Іспанії у півфіналі Євро-2023 Збірна України поступилася Іспанії у півфіналі Євро-2023 2212
Світоліна переграла Мертенс у другому колі Вімблдона Світоліна переграла Мертенс у другому колі Вімблдона 2384
Рекомендуємо
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 22828
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 6172
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 151605 7
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 40263
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 26338
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 85077 1