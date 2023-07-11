Бешикташ не буде підписувати контракт з Газпромом

Джерело - Aksam Sport.
Бешикташ уклав трирічну угоду з авіакомпанією Emirates, що базується в ОАЕ
Про це повідомляє Aksam Sport.
Протягом цього періоду компанія виплатить стамбульському клубу 5 млн євро за розміщення свого логотипу на футболках, а також 27,75 млн євро за перейменування стадіону, який тепер носитиме ім'я спонсора.
Цього року спливає термін угоди Бешикташа з британським мобільним оператором Vodafone, який був титульним спонсором клубу з 2014 року.
Переговори Бешикташа з Газпромом призупинено через можливі юридичні перепони з боку УЄФА та ФІФА.
Нагадаємо, Бешикташ хоче підписати Коутінью.
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