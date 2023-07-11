Бешикташ не буде підписувати контракт з Газпромом

Турецький клуб укладе угоду з авіакомпанією Emirates

Джерело - Aksam Sport.

Бешикташ уклав трирічну угоду з авіакомпанією Emirates, що базується в ОАЕ

Про це повідомляє Aksam Sport.

Протягом цього періоду компанія виплатить стамбульському клубу 5 млн євро за розміщення свого логотипу на футболках, а також 27,75 млн євро за перейменування стадіону, який тепер носитиме ім'я спонсора.

Цього року спливає термін угоди Бешикташа з британським мобільним оператором Vodafone, який був титульним спонсором клубу з 2014 року.

Переговори Бешикташа з Газпромом призупинено через можливі юридичні перепони з боку УЄФА та ФІФА.

Нагадаємо, Бешикташ хоче підписати Коутінью.

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