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Інтер зробить нову пропозицію Челсі щодо трансферу Лукаку

Сьогодні 18:04 189 0
Інтер зробить нову пропозицію Челсі щодо трансферу Лукаку

Інтер наступного тижня відправить Челсі нову пропозицію щодо трансферу нападника Ромелу Лукаку.

Про це повідомляє The Telegraph.

Челсі відхилив одну пропозицію Інтера по Лукаку, вимагаючи 40 мільйонів фунтів, і спробував організувати аукціон із трьома клубами: між Інтером, Аль-Хілалем і Ювентусом.

Лукаку запевнив Інтер, що він не має наміру переходити в Ювентус, однак, і не прийняв пропозицію від Аль-Хілаля, оскільки він зосереджений на поверненні в Інтер, де він провів минулий сезон на правах оренди.

Бельгієць готовий піти на значне зменшення зарплатні.

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