Уніон підписав нападника Челсі

Джерело - fc-union-berlin.dе.
Івуарійський форвард Челсі Давід Датро Фофана продовжить кар'єру в берлінському Уніоні.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Уніон оформив оренду Фофана. Угода розрахована на один сезон, а Берлін не матиме права викупу футболіста.
Давід посилить німецький клуб, який вперше в історії зіграє в Лізі чемпіонів.
Фофана перейшов у Челсі взимку з Мольде, але за пів року зіграв лише 4 матчі. 20-річний форвард поїхав в Уніон за ігровою практикою.
Раніше повідомлялося, що Фелікс може повернутися у Бенфіку.