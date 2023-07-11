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Уніон підписав нападника Челсі

Челсі відпустив форварда у Бундеслігу
Сьогодні 13:12 194 0
Уніон підписав нападника Челсі
#Футбольні трансфери, #Уніон Берлін, #Челсі, #Давид Датро Фофана

Джерело - fc-union-berlin.dе.

Івуарійський форвард Челсі Давід Датро Фофана продовжить кар'єру в берлінському Уніоні.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Уніон оформив оренду Фофана. Угода розрахована на один сезон, а Берлін не матиме права викупу футболіста.

Давід посилить німецький клуб, який вперше в історії зіграє в Лізі чемпіонів.

Фофана перейшов у Челсі взимку з Мольде, але за пів року зіграв лише 4 матчі. 20-річний форвард поїхав в Уніон за ігровою практикою.

Раніше повідомлялося, що Фелікс може повернутися у Бенфіку.

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