Уніон підписав нападника Челсі

Челсі відпустив форварда у Бундеслігу

Івуарійський форвард Челсі Давід Датро Фофана продовжить кар'єру в берлінському Уніоні.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Уніон оформив оренду Фофана. Угода розрахована на один сезон, а Берлін не матиме права викупу футболіста.

Давід посилить німецький клуб, який вперше в історії зіграє в Лізі чемпіонів.

Фофана перейшов у Челсі взимку з Мольде, але за пів року зіграв лише 4 матчі. 20-річний форвард поїхав в Уніон за ігровою практикою.

Раніше повідомлялося, що Фелікс може повернутися у Бенфіку.