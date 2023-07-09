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Реал може відмовитися від трансферу Мбаппе цього літа

Мадридський клуб навряд чи потягне перехід у фінансовому плані
Сьогодні 13:25 285 0
Реал може відмовитися від трансферу Мбаппе цього літа
#ПСЖ, #Реал Мадрид, #Кіліан Мбаппе

Джерело - isport.ua.

Реал поки що припинив роботу над трансфером форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе. 

Про це повідомляє Marca.

Мадридський клуб стежить за ситуацією і не поспішає розпочинати активну фазу переговорів. Через те, що контракт гравця спливає наступного року, вершкові не переймаються, оскільки це відповідає тактиці клубу.

У Реалі вірять, що загальні витрати на перехід Мбаппе цього літа можуть перевищити 400 мільйонів євро з урахуванням усіх платежів. Мадридці не готові розставатися з такою сумою.

Нагадаємо чинний контракт француза з клубом спливає наступного літа. Футболіст відмовився від продовження договору.

У минулому розіграші Ліги 1 24-річний форвард забив 29 голів та віддав 5 асистів у 34 матчах.

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