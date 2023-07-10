Зоря продовжила оренду Данченка

Угоду продовжено ще на рік

Джерело - Чемпіон.

Правий захисник АЕК Олег Данченко залишиться в оренді у Зорі ще на рік.

Про пролонгацію договору повідомила пресслужба луганського клубу.

Другу половину минулого сезону 28-річний футболіст пропустив через інфаркт, який трапився на зимових зборах Зорі.

Лікарі не дозволили достроково повертатися Данченку до тренувань, він проходив лікування у Греції.

В осінній частині сезону УПЛ Олег провів 15 матчів, відзначившись одним асистом.

Чинний контракт українця з АЕК розрахований до наступного літа.