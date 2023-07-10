Зоря продовжила оренду Данченка

Джерело - Чемпіон.
Правий захисник АЕК Олег Данченко залишиться в оренді у Зорі ще на рік.
Про пролонгацію договору повідомила пресслужба луганського клубу.
Другу половину минулого сезону 28-річний футболіст пропустив через інфаркт, який трапився на зимових зборах Зорі.
Лікарі не дозволили достроково повертатися Данченку до тренувань, він проходив лікування у Греції.
В осінній частині сезону УПЛ Олег провів 15 матчів, відзначившись одним асистом.
Чинний контракт українця з АЕК розрахований до наступного літа.
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