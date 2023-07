Ешлі Янга може перейти до Евертона

Евертон може підписати 38-річного Ешлі Янга, з яким клуб хоче укласти короткостроковий контракт.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Гравець пройде медогляд у найближчі 24 години. Він уже погодився на умови бірмінгемців.

Два минулі сезони Янг провів в Астон Віллі. За цей час англієць зіграв 57 поєдинків, забив 1 гол і віддав 2 результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 600 тисяч євро.

