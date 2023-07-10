Миколенко не вирушив з Евертоном на передсезонний збір

Українець опинився поза заявкою

Український захисник Евертона Віталій Миколенко не полетів із командою на передсезонний збір до Швейцарії.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Головний тренер ірисок Шон Дайч взяв 28 футболістів, серед яких немає Миколенка. Причини відсутності українця офіційний сайт клубу не повідомляє.

Зазначимо, що Миколенко пропустив кінець кампанії АПЛ 2022/23 через пошкодження, однак у червні зіграв три поєдинки за збірну України. У минулому сезоні Віталій був основним гравцем у команді. На його рахунку 34 гри.

Евертон запланував п'ять контрольних матчів під час передсезонного збору.

Раніше повідомлялося, що Евертон Миколенка цікавиться нападником Рейнджерс Морелосом.