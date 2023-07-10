Головне
Світоліна здобула вольову перемогу над Азаренка в 1/8 фіналу Вімблдона
Вчора 22:40 4629 6
Миколенко не вирушив з Евертоном на передсезонний збір
Сьогодні 16:41 297
Промоутер назвав ціну квитка на бій Усик - Дюбуа
Сьогодні 16:26 321
Реал продовжив оренду захисника Шахтаря
Сьогодні 14:37 280
Усик та Дюбуа провели першу битву поглядів
Сьогодні 14:20 490
Історія дня: Світоліна подарувала 10-річній доньці воїна ЗСУ квиток на матч Вімблдона
Сьогодні 13:03 1824 1
Пятов завершив кар’єру та увійшов у тренерський штаб Шахтаря
Сьогодні 12:10 269
Кравець перейшов у Дніпро-1
Сьогодні 10:25 679
Азаренко: Поважаю рішення Світоліної не тиснути руку росіянам і білорусам
Сьогодні 09:24 1453
Динамо - Триглав 9:0: огляд матчу
Сьогодні 08:37 786 2
Прямі трансляції

Миколенко не вирушив з Евертоном на передсезонний збір

Українець опинився поза заявкою
Сьогодні 16:41 297 0
Миколенко не вирушив з Евертоном на передсезонний збір
#Евертон, #Віталій Миколенко

Джерело - UA-футбол.

Український захисник Евертона Віталій Миколенко не полетів із командою на передсезонний збір до Швейцарії.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Головний тренер ірисок Шон Дайч взяв 28 футболістів, серед яких немає Миколенка. Причини відсутності українця офіційний сайт клубу не повідомляє.

Зазначимо, що Миколенко пропустив кінець кампанії АПЛ 2022/23 через пошкодження, однак у червні зіграв три поєдинки за збірну України. У минулому сезоні Віталій був основним гравцем у команді. На його рахунку 34 гри.

Евертон запланував п'ять контрольних матчів під час передсезонного збору.

Раніше повідомлялося, що Евертон Миколенка цікавиться нападником Рейнджерс Морелосом.

Коментарі ()
Популярне зараз
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 4404
Білоруска Азаренка смиренно прийняла рішення Світоліної не тиснути їй руку після матчу 1/8 фіналу Вімблдона - ВІДЕО Білоруска Азаренка смиренно прийняла рішення Світоліної не тиснути їй руку після матчу 1/8 фіналу Вімблдона - ВІДЕО 50150
Світоліна здобула вольову перемогу над Азаренка в 1/8 фіналу Вімблдона Світоліна здобула вольову перемогу над Азаренка в 1/8 фіналу Вімблдона 4629 6
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 8033
Відео дня: Світоліна завершила переможний матч з Азаренкою потужним ейсом Відео дня: Світоліна завершила переможний матч з Азаренкою потужним ейсом 4802
Світоліна - Швьонтек: прогноз букмекерів на матч 1/4 фіналу Вімблдона-2023 Світоліна - Швьонтек: прогноз букмекерів на матч 1/4 фіналу Вімблдона-2023 6228
Рекомендуємо
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 22943
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 22703
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 38206 1
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 48607 2
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 78960 1
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 15676