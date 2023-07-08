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Металіст 1925 підписав скандального ексгравця Полісся

Вадим Червак - гравець Металіста 1925
Сьогодні 22:11 209 0
Металіст 1925 підписав скандального ексгравця Полісся
#Металіст 1925, #Футбольні трансфери, #Вадим Червак

Джерело - metalist1925.com.

Металіст 1925 оголосив про підписання захисника Вадима Червака.

Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.

Контракт розрахований до літа 2025 року.

Попереднім клубом Червака було Полісся. Житомирський клуб розірвав угоду з гравцем після скандального інциденту у матчі з Металургом (1:2) – Вадим наприкінці зустрічі штовхнув головного арбітра Софію Причину.

У квітні Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ усунув Червака від участі у змаганнях на 6 місяців за застосування фізичної сили щодо арбітра. Дискваліфікація гравця завершиться у жовтні.

Нагадаємо, Металіст 1925 переглядає бразильського вінгера.

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