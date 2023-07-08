Металіст 1925 підписав скандального ексгравця Полісся

Джерело - metalist1925.com.
Металіст 1925 оголосив про підписання захисника Вадима Червака.
Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.
Контракт розрахований до літа 2025 року.
Попереднім клубом Червака було Полісся. Житомирський клуб розірвав угоду з гравцем після скандального інциденту у матчі з Металургом (1:2) – Вадим наприкінці зустрічі штовхнув головного арбітра Софію Причину.
У квітні Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ усунув Червака від участі у змаганнях на 6 місяців за застосування фізичної сили щодо арбітра. Дискваліфікація гравця завершиться у жовтні.
Нагадаємо, Металіст 1925 переглядає бразильського вінгера.