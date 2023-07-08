Металіст 1925 підписав скандального ексгравця Полісся

Вадим Червак - гравець Металіста 1925

Металіст 1925 оголосив про підписання захисника Вадима Червака.

Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.

Контракт розрахований до літа 2025 року.

Попереднім клубом Червака було Полісся. Житомирський клуб розірвав угоду з гравцем після скандального інциденту у матчі з Металургом (1:2) – Вадим наприкінці зустрічі штовхнув головного арбітра Софію Причину.

У квітні Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ усунув Червака від участі у змаганнях на 6 місяців за застосування фізичної сили щодо арбітра. Дискваліфікація гравця завершиться у жовтні.

Нагадаємо, Металіст 1925 переглядає бразильського вінгера.