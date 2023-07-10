Соломон успішно пройшов медогляд у Тоттенгемі

Вінгер Манор Соломон, який належить Шахтарю, сьогодні, 10 липня, успішно пройшов медогляд у Тоттенгемі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Офіційно про трансфер ізраїльтянина буде оголошено у вівторок, 11 липня.

Соломон перейде в Тоттенгем безплатно. Це означає, що він знову призупинить контракт з Шахтарем, скориставшись правилом ФІФА.

Гендиректор Шахтаря Сергій Палкін раніше заявив, що хоче домовитись з Тоттенгемом про компенсацію за перехід гравця.

Контракт Соломона з Шахтарем спливає наприкінці грудня цього року. Минулий сезон гравець провів в орендах у Ліоні та Фулгемі.