Лідер Кривбасу перейде до латвійського клубу

Джерело - ТаТоТаке.

Півзахисник Ріфет Капич у це міжсезоння залишить криворізький Кривбас.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

28-річний футболіст перейде у латвійську Валмієру. Український клуб отримає компенсацію у розмірі мінімум 500 тисяч євро (враховуючи всі опції договору), а боснієць підпише контракт на 3 роки.

ТаТоТаке також наводить слова їхнього джерела щодо цієї ситуації: "Він прийшов у команду вільним агентом, а зараз на ньому зароблять навіть більше, ніж розраховували у клубі".

У минулому сезоні Капич провів в УПЛ 23 матчі, в його активі 6 голів та 2 асисти.

Відзначимо, що Капича визнано найкращим гравцем Кривбасу у минулому сезоні.