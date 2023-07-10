Лідер Кривбасу перейде до латвійського клубу

Джерело - ТаТоТаке.
Півзахисник Ріфет Капич у це міжсезоння залишить криворізький Кривбас.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
28-річний футболіст перейде у латвійську Валмієру. Український клуб отримає компенсацію у розмірі мінімум 500 тисяч євро (враховуючи всі опції договору), а боснієць підпише контракт на 3 роки.
ТаТоТаке також наводить слова їхнього джерела щодо цієї ситуації: "Він прийшов у команду вільним агентом, а зараз на ньому зароблять навіть більше, ніж розраховували у клубі".
У минулому сезоні Капич провів в УПЛ 23 матчі, в його активі 6 голів та 2 асисти.
Відзначимо, що Капича визнано найкращим гравцем Кривбасу у минулому сезоні.