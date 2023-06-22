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Кривбас назвав найкращого гравця сезону 2022/23

Визначився найкращий гравець сезону
Сьогодні 17:10 189 0
Кривбас назвав найкращого гравця сезону 2022/23
#Кривбас, #Чемпіонат України, УПЛ, #Ріфет Капич

Джерело - fckryvbas.com.

Півзахисник Ріфет Капич визнаний найкращим футболістом Кривбаса за підсумками сезону-2022/2023.

Про це повідомляє пресслужба криворізького клубу.

За боснійського хавбека віддали голоси 53% уболівальників.

Друге місце у голосуванні посів воротар Андрій Кліщук (13%). До п’ятірки найкращих також увійшли камерунський захисник Іван Дібанго (7%), форвард Роман Дебелко (6%) та хавбек Максим Задерака (6%).

Капич минулого сезону провів за "Кривбас" 29 матчів. 27-річний хавбек забив шість м'ячів і зробив два асисти. 

Нагадаємо, Кривбас працює над продовженням оренд Дібанго, Микитишина та По.

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