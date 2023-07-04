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Неймара оштрафували на 3,3 млн доларів за створення ставка в Бразилії

У бразильця є 20 днів на подання апеляції щодо рішення прокурора
Сьогодні 11:01 429 0
Неймара оштрафували на 3,3 млн доларів за створення ставка в Бразилії
Фото: Getty Images
#Неймар, #ПСЖ

Джерело - Globo.

Гравця ПСЖ Неймара оштрафували на 3,3 млн доларів через роботи зі створення штучного озера біля його будинку в Ріо-де-Жанейро.

Про це повідомляє Globo.

Прокурор вивчив звіт від муніципального секретаря з навколишнього середовища та зʼясував, що футболіст не отримав дозволу на роботи від екологічного контролю.

Спочатку Неймара хотіли оштрафувати на 1 млн доларів, проте інші порушення, яка завдали шкоди екології, збільшили суму до 3,3 млн.

Місцеві органи охорони природи заборонили користуватися водоймою, проте Неймар через кілька днів запостив в соцмережах світлини, як він перебуває біля озера.

Тепер у бразильця є 20 днів на подання апеляції щодо рішення прокурора.

Повідомлялося, що Неймар хоче повернутися у Барселону.

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