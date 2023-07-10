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Манчестер Юнайтед назвав ціну Магвайра

Гаррі Магвайр влітку може покинути Манчестер Юнайтед
Сьогодні 13:52 215 0
Манчестер Юнайтед назвав ціну Магвайра
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Гаррі Магвайр, #Манчестер Юнайтед, #Футбольні трансфери

Джерело - football.ua.

Манчестер Юнайтед продовжує працювати над формуванням складу в поточне літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Transfer News Live.

Головний тренер "червоних дияволів" попросив керівництво продати чотирьох гравців у найближчі два тижні. Серед них і колишній капітан команди Гаррі Магвайр.

Продати захисника буде вкрай непросто, адже керівництво має намір отримати за англійця не менше 50 мільйонів фунтів стерлінгів. Дана сума, за інформацією джерела, відлякує потенційних покупців.

Один з претендентів на футболіста — Астон Вілла.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед змушений підвищити зарплату Магвайру.

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