Минай продовжив оренду Булези

Джерело - fcminaj.com.
Минай підписав річну орендну угоду з лівим захисником Шахтаря Андрієм Булезою.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
19-річний футболіст приєднався до закарпатців у другому колі минулого сезону. Його дебют у Минаї відбувся 6 березня 2023 року у матчі проти Львова.
За цей час Булеза зіграв у 14 матчах та віддав одну результативну передачу у грі проти Ворскли (2:0).
Раніше Дніпро-1 знищив Минай.
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