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Минай продовжив оренду Булези

19-річний захисник залишиться у Минаї
Сьогодні 12:59 208 0
Минай продовжив оренду Булези
#Минай, #Футбольні трансфери, #Шахтар

Джерело - fcminaj.com.

Минай підписав річну орендну угоду з лівим захисником Шахтаря Андрієм Булезою.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

19-річний футболіст приєднався до закарпатців у другому колі минулого сезону. Його дебют у Минаї відбувся 6 березня 2023 року у матчі проти Львова.

За цей час Булеза зіграв у 14 матчах та віддав одну результативну передачу у грі проти Ворскли (2:0).

Раніше Дніпро-1 знищив Минай.

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