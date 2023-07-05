Дніпро-1 знищив Минай у контрольному матчі

Впевнена перемога СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

СК Дніпро-1 переграв Минай у контрольному матчі.

Гра завершилась з рахунком 4:0.

Товариський матч

05 липня

СК Дніпро-1 - Минай (Ужгород) 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 29 Гуцуляк, 2:0 - 60 Когут, 3:0 - 66 Довбик (66), 4:0 - 71 Горін

СК Дніпро-1: 33.Мисак (12.Кінарейкін,23), 26.Каплієнко (27.Горбунов,46), 5.Сарапій (кап), 3.Адамюк (39.Сваток,61), 42.Пасіч (11.Мірошніченко,61), 18.Бабенко, (31.Хан,61) 34.Танчик (99.Горін,61), 22.Рубчинський (24.Жданов,61), 25.Когут, 10.Гаджиєв (4.Пуріта,61), 9.Гуцуляк (7.Довбик,61).

Минай: 35.Кемків (13.Бандура, 46), 44.Чуй (9. Колесник,46), 23.Кравчук, 2.Дмитрук (гравець на перегляді,46), 14.Булеза, 20.Голуб (7.Гєчев, 46), 22.Твердохліб, 34.Демиденко, (19.Лєднєв, 46), гравець на перегляді.(32.Петько,35), гравець на перегляді (гравець на перегляді,46)

Раніше Мірошніченко перейшов у Дніпро-1.