Головне
Костюк дотиснула Саккарі на старті Вімблдона
Сьогодні 18:07 939 1
Матчі Світоліної та Цуренко на Вімблдоні-2023 перенесено на 6 липня
Сьогодні 18:31 267
ПСЖ представив нового головного тренера
Сьогодні 18:25 278
Збірна України зіграє з Іспанію: розклад півфіналу Євро-2023 U-21
Сьогодні 08:28 655
Іспанія U-21 - Україна U-21: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу Євро-2023
Сьогодні 08:26 6524
5 липня на Вімблдоні зіграють чотири українки: розклад матчів Костюк, Світоліної, Калініної та Цуренко
Сьогодні 07:37 4772
Зоря оголосила про призначення Лалатовича головним тренером
Вчора 12:35 854
Ротань тренуватиме збірну України на Олімпійських іграх
Вчора 12:20 1097
УЄФА призначив арбітрів на півфінал Євро-2023 Україна U-21 - Іспанія U-21
Вчора 11:18 16062
4 липня на Вімблдоні зіграють дві українки: розклад матчів Костюк та Калініної
Вчора 09:41 1764
Прямі трансляції

Дніпро-1 знищив Минай у контрольному матчі

Впевнена перемога СК Дніпро-1
Сьогодні 19:08 280 0
Дніпро-1 знищив Минай у контрольному матчі
#Минай, #СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

СК Дніпро-1 переграв Минай у контрольному матчі.

Гра завершилась з рахунком 4:0.

Товариський матч
05 липня 

СК Дніпро-1 - Минай (Ужгород) 4:0 (1:0) 

Голи: 1:0 - 29 Гуцуляк, 2:0 - 60 Когут, 3:0 - 66 Довбик (66), 4:0 - 71 Горін

СК Дніпро-1: 33.Мисак (12.Кінарейкін,23), 26.Каплієнко (27.Горбунов,46), 5.Сарапій (кап), 3.Адамюк (39.Сваток,61), 42.Пасіч (11.Мірошніченко,61), 18.Бабенко, (31.Хан,61) 34.Танчик (99.Горін,61), 22.Рубчинський (24.Жданов,61), 25.Когут, 10.Гаджиєв (4.Пуріта,61), 9.Гуцуляк (7.Довбик,61).

Минай: 35.Кемків (13.Бандура, 46), 44.Чуй (9. Колесник,46), 23.Кравчук, 2.Дмитрук (гравець на перегляді,46), 14.Булеза, 20.Голуб (7.Гєчев, 46), 22.Твердохліб, 34.Демиденко, (19.Лєднєв, 46), гравець на перегляді.(32.Петько,35), гравець на перегляді (гравець на перегляді,46)

Раніше Мірошніченко перейшов у Дніпро-1.

Коментарі ()
Популярне зараз
Іспанія U-21 - Україна U-21: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу Євро-2023 Іспанія U-21 - Україна U-21: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу Євро-2023 6524
Хейні заявив, що пожертвує Україні частину коштів з повернення штрафу після поштовху Ломаченка Хейні заявив, що пожертвує Україні частину коштів з повернення штрафу після поштовху Ломаченка 6416
Іспанія U-21 - Україна U-21: прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу Євро-2023 Іспанія U-21 - Україна U-21: прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу Євро-2023 4500
Іспанія - Україна: де дивитися матч 1/2 фіналу молодіжного Євро-2023 Іспанія - Україна: де дивитися матч 1/2 фіналу молодіжного Євро-2023 5201
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 4532
5 липня на Вімблдоні зіграють чотири українки: розклад матчів Костюк, Світоліної, Калініної та Цуренко 5 липня на Вімблдоні зіграють чотири українки: розклад матчів Костюк, Світоліної, Калініної та Цуренко 4772
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 73697
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 38035 1
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 6162
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 27456
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 15871 6
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 14507