Почеттіно: Потрібно скоротити кількість гравців у заявці Челсі

Челсі може розпрощатися з деякими гравцями перед стартом нового сезону.

Про це розповів головний тренер лондонського клубу Маурісіо Почеттіно.

"Стерлінг? Йдеться про дійсно хорошого гравця. Але через обставини у клубі іноді гравцю нелегко швидко адаптуватися і показати ту ж результативність, яку він демонстрував в іншій команді.

Ми відчуваємо відповідальність за створення необхідної ситуації. Нам потрібно скоротити кількість гравців у заявці, бо вона була надто великою. Це явно не сприяло прогресу новачків, які приїхали з певними очікуваннями", - сказав Почеттіно.